«Небо»: Рецензия Киноафиши

Олег Сошников (Игорь Петренко) – подполковник военно-космических сил российской армии. Высокое звание настоящего русского офицера он получил, отслужив более 20 лет. На дворе середина 2010-х, Россия входит на территорию Сирию, чтобы помочь президенту республики Башару Асаду удержать власть и отразить нападения террористов. Отряд летчиков во главе с Олегом отправляется на войну.

Вместе с ним в команде служит капитан Муравьев (Иван Батарев). У офицеров кардинально разные характеры, но с горем пополам они делят позиции в одном российском истребителе: Сошников – пилот, а Муравьев – его штурман. У обоих героев семьи (у капитана еще и пополнение в семействе ожидается), что ждут их возвращения. Но судьба приготовила русским офицерам коварное испытание, которое пройдет лишь один из них.

«Небо» – экранизация реальной истории, которая произошла с двумя летчиками, управлявшими истребителем Су-24 в ноябре 2015 года. В картине фамилии офицеров изменили, а имена оставили: в действительности это были Олег Пешков и Константин Мурахтин. Их самолет во время боевого вылета был сбит турецким истребителем на границе Сирии и Турции. Оба пилота катапультировались, но Пешкова террористы расстреляли в воздухе.

Небо

Когда держишь в голове этот ужас, задачи, которые перед собой ставит подобное кино, вырисовываются сами собой: почтить память погибшего пилота (Пешкову посмертно присвоили звание Героя России), зафиксировать это трагическое событие с помощью языка кино. Авторы фильма «Небо» присовокупили к этому перечню дополнительные устремления: воспитать будущих героев России, очернить западных партнеров и неправительственные организации, работающие в гуще военных действий, а также напомнить, что наша страна находится в кольце врагов, и есть только два союзника России – армия и флот, как говаривал Александр III.

Такого рода фильмам, увы, не нужна критика. Созданное компанией «Триикс Медиа» кино – это продукция особой породы, рассказывающая о самых важных событиях военной истории России «человеческим языком» и, конечно, по «секретным документам». К примеру, Игорь Копылов (режиссер-постановщик ленты «Небо») до этого снял картину «Ржев», экранизацию повести Вячеслава Кондратьева о боях за деревню Овсянниково во время Великой Отечественной войны. Также в арсенале «Триикс Медиа» имеется и скандальный военно-патриотический фильм «Зоя», поддержанный экс-министром культуры Владимиром Мединским.

Отдельного упоминания заслуживает франшиза «Шугалей» с Кириллом Полухиным в главной роли, рассказывающая о противостоянии россиян и террористов в Ливии. Помимо прочего, в сюжете этих экшен-историй о бравой российской армии, которая везде выходит победителем (и в прошлом, и в настоящем, и, вероятно, в будущем), представлены подопечные частных военных компаний, официально запрещенных в России. Примечательно, что в сюжете «Неба» также де-факто появляется отряд ЧВК, хотя юридически все шито-крыто – авторы представляют майора Захарова (Сергей Губанов) офицером сил специального назначения (читай, спецназовцем). Занятно, что при этом он ни разу не появляется в кадре в офицерской военной форме, демонстративно не отдает честь старшим по званию сослуживцам и выполняет задачи, будто бы поставленные ему командирами, которых мы в кадре не видим.

Небо

Создатели «Неба» давят на зрителя орудиями пропаганды буквально в каждом эпизоде. Вот, например, летное училище, из которого отчисляется половина курса (так раньше можно было откосить от призыва). На дворе «лихие 90-е»: полноценной армии в стране нет, курсанты училища не имеют летных часов (в стране нет денег на авиатопливо для учебных полетов). Но главный герой, конечно, остается рядом со своим командиром, преисполненный альтруистическими мотивами. Нечего есть, негде жить, главное для него – Родине служить. Не обойдется и без стычки с бандитами – главной движущей силой 90-х. Тут и знакомство с будущей женой (Мария Миронова), и противостояние с бывшим сокурсником, что выбрал «темную» дорожку.

К сожалению, для создателей «Неба» нет ничего святого. Об этом говорит элементарный факт: несмотря на то, что сюжет опирается на реальную трагедию, авторы запрягают в это вычурное пропагандистское киновысказывание даже незрелых подростков. Так, в финальной сцене прощания с погибшим летчиком Сошниковым на взлетную полосу выходит группа детей в форме «Юнармии» и запускает бумажные самолетики в небо. Представить более фальшивый отыгрыш, казалось бы, довольно трудно. Но с этим «удачно» справляется сын главного героя, выбегающий к гробу отца и дающий клятву «стать таким же героем» (аналогичную фразу говорил Сошников своему отцу).

Сложно говорить о каких-либо достоинствах этого кино, художественных или идеологических. Как минимум потому, что создатели уж слишком топорно подходят к героизации армии России во всех ее проявлениях. Начиная со слепого следования уставу и приказам, многие из которых звучат довольно сомнительно с точки зрения здравого смысла и логики, и заканчивая цикличностью воинского долга, который во вселенной «Неба» переходит от отца к сыну будто крепостное право или круговая семейная порука. В этом фильме мир черно-белый: американцы – безапелляционное зло, организация «Белые каски» – пропагандисты на службе западных партнеров, террористы – пешки в руках американских кураторов из спецслужб, а русские – те, что из века в век наводят на весь мир страх, стреляют точно в цель и, конечно, своих не бросают ни при каких условиях. Мириться с таким набором не просто условностей, а максимально сказочных, ничем не подкрепленных тезисов и допущений крайне затруднительно.

Небо

Конечно, если вам нравится прямолинейная пропаганда о доблестных российских воинах, которые сражаются на чужой для России войне за непонятно чьи геополитические интересы – добро пожаловать в кинотеатры. Всем остальным, кто способен использовать критическое мышление для выбора сеанса, настоятельно рекомендуем воздержаться от просмотра картины «Небо» Игоря Копылова, даже если в кинотеатрах вашего города это единственное кино, которое можно увидеть на большом экране.