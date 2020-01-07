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Плохие парни навсегда Плохие парни навсегда
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Bad Boys for Life

Плохие парни навсегда, 2020

2020 / США
8.1 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Продолжение культового боевика с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях
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Фильм «Плохие парни», рассказывающий о своенравных копах, вышел на экраны в далёком 1995 году. Он собрал отличную критику, благодаря чему в 2003 появился сиквел. Не так давно было объявлено, что в работу запущен проект «Плохие парни 3» всё с теми же Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Также стало известно, что Майкл Бэй, поставивший обе части, не сможет принять участие в съёмках. Его место досталось Джо Карнахану, снявшему фильмы «Команда “А”» и «Схватка».

Можете ликовать, ведь к своим ролям Маркуса Бернетта и Майка Лоури вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. В прошлом их герои сумели раскрыть два крупных преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Майами, а также зарядить зрителей волной позитива. В фильме «Плохие парни 3» уж точно не обойдётся без новой порции юмора, а также комичных передряг, в которые попадут главные герои, расследующие очередной заговор.

Годы берут свое, и некогда неутомимый детектив Маркус Бернетт решает уйти на пенсию. Вдобавок он становится дедушкой и хочет побольше времени проводить в кругу любимой семьи. Это расстраивает его напарника, Майка Лоури, который по-прежнему холост, полон сил и не намерен прекращать гоняться за преступниками.

Преступники готовы ответить ему взаимностью. Вдова наркобарона Изабель Аретас по прозвищу “Ведьма” при помощи своего сына сбегает из тюрьмы строго режима. Вместе они готовятся отомстить за смерть главы семейства. Одна из мишеней — ничего не подозревающий Майк, который много лет назад был одним из тех, кто разгромил мексиканскую ОПГ.

На вечеринке по случаю отставки Бернетта неизвестному удается расстрелять Майка из автомата и скрыться. Детектив впадает в кому, а Маркус понимает, что преступники захотят довести дело до конца. Придется повременить в пенсией и вернуться на службу, чтобы найти головорезов. Гоняться за бандитами с прежней прытью уже сложновато, но на этот раз на помощь приходят новые технологии. Впрочем, для полной победы всё равно придется тряхнуть стариной.

Жасмин Лоуренс, дочь Мартина Лоуренса, сыграла одну из девушек, которые не пускают Маркуса и Майка в клуб.

Фотография контакта, которая возникает на телефоне Маркуса во время звонка Майка взята с постера “Плохие парни 2”.

Это голливудский дебют режиссеров Адиль Эль Арби и Билал Фалла. По их словам, они испытывали определенное давление, поскольку им ясно дали понять, что если фильм не станет коммерчески успешным, то их голливудская карьера на этом закончится. Тем не менее они решили рискнуть и получили огромное удовольствие, работая со своими кумирами: Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

Это первый фильм серии “Плохие парни”, который снял не Майкл Бэй. Однако в фильме у него есть эпизодическая роль свадебного церемониймейстера, который объявляет речь Майка Лоури. Бэй сам снял эту сцену и использовал в ней свой фирменным проезд камеры на 360 градусов.

Мартин Лоуренс впервые анонсировал фильм в 2013 году, в интервью Конану О'Брайену.

31 октября 2018 года Мартин Лоуренс опубликовал в “Твиттере” их с Уиллом Смитом совместную фотографию со съемочной площадки с подписью “Плохие парни навсегда”, подтвердив таким образом, что производство, спустя годы задержек, наконец, началось.

В фильме можно заметить хронологическую неточность. Действие фильма происходит в 2019 году, и Майк упоминает, что его роман с Изабель произошел 24 года назад, до того, как они с Маркусом стали напарниками. Это значит, что они не были напарниками до 1995 года. Однако в первом фильме “Плохие парни”, действие которого происходит в 1995 году, было сказано, что Майк и Маркус напарники уже на протяжении шести лет, и знакомы со средней школы. Эта же информация подтверждалась в “Плохих парнях 2”.

В фильме “Плохие парни” 1995 года Маркус и Майк носили звание “детективов-сержантов” — это подтверждается надписью на значке Маркуса. В фильме “Плохие парни 2” их, судя по надписям на значках, повысили до “лейтенантов-детективов”. Однако в “Плохих парнях навсегда” они оба считаются просто детективами, то есть имеют более низкое звание, чем лейтенанты.

Режиссеры Билал Фалла и Адиль Эль Арби обратились к студии с просьбой указать их в титрах как «Адиль и Билал», как было сделано в двух их предыдущих фильмах: “Черный” и “Бандос”. Им разрешили, но только с тем условием, что они и дальше будут снимать фильмы дуэтом.

Единственный фильм в серии, где Майк не говорит Маркусу фразу, начинающуюся со слов: “Только так теперь и...”

Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. «Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

8.1 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 23 января 2020
Премьера онлайн 31 марта 2020
Премьера в мире 7 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Адиль Эль Арби
Адиль Эль Арби
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Александр Людвиг
Александр Людвиг
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Вы их точно знаете. Чувствительный семьянин Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и холостяк-сорвиголова Майк Лоури (Уилл Смит). Легендарный дуэт наркодетективов из Майами. Герои двух фильмов Майкла Бэя, в которых они взрывали тачки и яхты, нарушали законы, ловили барыг и криминальных боссов. Дилогия «Плохие парни» (1995-2003) была типичным продуктом будущего режиссера «Трансформеров»: монтаж на запредельной скорости, беспорядочное мельтешение в кадре и крутые ракурсы,…
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Кристина Рожкова 25 января 2020, 15:12
Мне фильм очень понравился,ходили за день до премьеры. Думала на оборот будет не очень. Но кто любит комедийные боевики советую посмотреть, кто пишите фильм г*вно, просто зажрались
Алексей Тюняев 25 января 2020, 17:46
Отличный фильм!
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