Плохие парни навсегда, 2020

Фильм «Плохие парни», рассказывающий о своенравных копах, вышел на экраны в далёком 1995 году. Он собрал отличную критику, благодаря чему в 2003 появился сиквел. Не так давно было объявлено, что в работу запущен проект «Плохие парни 3» всё с теми же Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Также стало известно, что Майкл Бэй, поставивший обе части, не сможет принять участие в съёмках. Его место досталось Джо Карнахану, снявшему фильмы «Команда “А”» и «Схватка».

Можете ликовать, ведь к своим ролям Маркуса Бернетта и Майка Лоури вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. В прошлом их герои сумели раскрыть два крупных преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Майами, а также зарядить зрителей волной позитива. В фильме «Плохие парни 3» уж точно не обойдётся без новой порции юмора, а также комичных передряг, в которые попадут главные герои, расследующие очередной заговор.

Годы берут свое, и некогда неутомимый детектив Маркус Бернетт решает уйти на пенсию. Вдобавок он становится дедушкой и хочет побольше времени проводить в кругу любимой семьи. Это расстраивает его напарника, Майка Лоури, который по-прежнему холост, полон сил и не намерен прекращать гоняться за преступниками.

Преступники готовы ответить ему взаимностью. Вдова наркобарона Изабель Аретас по прозвищу “Ведьма” при помощи своего сына сбегает из тюрьмы строго режима. Вместе они готовятся отомстить за смерть главы семейства. Одна из мишеней — ничего не подозревающий Майк, который много лет назад был одним из тех, кто разгромил мексиканскую ОПГ.

На вечеринке по случаю отставки Бернетта неизвестному удается расстрелять Майка из автомата и скрыться. Детектив впадает в кому, а Маркус понимает, что преступники захотят довести дело до конца. Придется повременить в пенсией и вернуться на службу, чтобы найти головорезов. Гоняться за бандитами с прежней прытью уже сложновато, но на этот раз на помощь приходят новые технологии. Впрочем, для полной победы всё равно придется тряхнуть стариной.