Вратарь Галактики
– 2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои.
Лучше бы серьезное кино снимали, а не этот трешак - пародия на голливуд. Ах да, для серьезного же кино таланты нужны, а они все свалили..
Причём здесь вообще бюджетные деньги? Посмотри на компании-производители.
Не избежал некоторых клеше.
