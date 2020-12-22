«Огонь»: Рецензия Киноафиши

Вместо предисловия предлагаю сразу договориться. Фильм «Огонь» Алексея Нужного — это не наш ответ «Делу храбрых», не калька с Голливуда и не ремейк, хотя режиссёр в занятии этим замечен. Пожары, они везде случаются. И тушат их, не поверите, тоже примерно одинаково. Может, техника чуть отличается. Поэтому в последующем тексте, если сравнения с этим злосчастным и не самым удачным американским кинопродуктом будут, то лишь из острой необходимости. А чего точно не будет, так это рассуждений на тему: зачем стране на зимние каникулы нужно кино про пожарных и пожары. Продюсер Леонид Верещагин уже который Новый год подряд доказывает состоятельность своей идеи показывать на праздники фильмы патриотически-героические, способные понятными, но беспроигрышными приёмами пробудить в зрителе самое лучшее. Задаться вопросом: а есть ли герой во мне самом? И уже совсем не важен антураж, важна суть. А она такая же: для кого-то переломный момент — это Новый год, потому что ну так сказали, что с 1 января положено начинать новую жизнь. А для героев всех этих верещагинских картин новая жизнь начинается после совершённого ими подвига. И если вы не барон Мюнхгаузен, то переосмысление своего существования после подвига выглядит куда убедительнее, чем сожжённая вместе с ёлкой записка. Более того, помните, как вы возмущались, что российская киноиндустрия подпитывается лишь подвигами нашего славного прошлого? Пожалуйста! Действие фильма «Огонь» разворачивается… да хоть в этом году, хоть в прошлом, но явно не 30 лет назад. То есть пожелания обратиться к истории современного героизма были услышаны, учтены. Добро пожаловать на зрительское кино!

Описывать сюжет «Огня» довольно легко. Слаженная команда пожарных «Авиалесоохраны» под руководством Алексея Соколова, героя Константина Хабенского, исправно выполняет свою работу. У каждого есть свои шрамы, но ещё ни у кого не было ТОГО САМОГО пожара, который ответил бы каждому на вопрос, кто он такой. Но вот у дочери командира, которая работает тут же, в части, диспетчером, появляется ухажёр — современный нагловатый парень «на расслабоне» по имени Рома (Иван Янковский), и решительный Соколов берёт его в свою команду. Познакомиться, так сказать. А как раскрывают людей экстремальные условия, это вы и сами знаете. Много же кино смотрели…

Огонь

У «Огня» есть все признаки мощной экшн-катастрофы. Семейная, любовная, дружеская и личная драмы разворачиваются на фоне бушующей и отменно снятой и прорисованной стихии, которой, в общем-то, всё равно на мелких людишек, которые пытаются ей противостоять. Но «людишки» с таким положением дел не согласны и в борьбе за свои жизни и жизни условных соседей проявляют свои лучшие качества. Удивительным образом «Огонь», который из-за продюсерского состава могу объявить конъюнктурным, транслирует с экрана идею о ценности отдельно взятого человека. И проносит её от начала и до самого конца. Конечно, об эффективности командной работы он тоже расскажет, но считать ли это госзаказом, если лента честно показывает, как работает современный пожарный спецназ?

В этом плане придраться к «Огню» с технической точки зрения очень сложно. Художественный вымысел, разумеется, всегда найдёт лазейку, и именно он превращает бытописание в кино. Но всё же такие профильные фильмы без консультаций представителей профессии и разрешений МЧС не снимают. А те, в свою очередь, позаботятся о том, чтобы и форму правильную показать, и техникой прихвастнуть. Какова цена этой консультации? Героика и патетика. Которой в «Огне» в избытке. Проходки команды под торжественную музыку на камеру, которая снимает с нижней точки гордые подбородки, — меньшее, что вас ждёт. Но всё же режиссёр Алексей Нужный и один из сценаристов, хочется верить, что Николай Куликов (ведь полюбившийся многим фильм «Я худею» они сделали вместе), нашли возможность в паре мест поиронизировать над такой манерой кинорассказа, никого не обидев. Потому что...

Огонь

За сюжетом не стоит конкретной личной истории, если не считать историю, которой Алексей Нужный вдохновлялся, — его друга, пожарного-спасателя. А значит, можно было создавать персонажей универсальных, по классическому героическому лекалу. В этом смысле «Огонь», сейчас прозвучит некомплиментарно, усреднён почти по всем параметрам. Мощный пожар, атакующий деревню, — пример всех аналогичных пожаров, с которыми, к сожалению, «Авиалесоохрана» сталкивается каждый год. Жители этой деревни — такой понятный, простоватый «народ», поведение которого легко предугадать, стоит лишь взглянуть на лица подобранных артистов. А пожарный отряд — чётко прописанные типажи, которые шагают по сюжету, как по колее. Придраться к мотивации не получится. Вообще всё понятно! И оттого немного скучно. Персонажи не слишком-то удивляют своими поступками: их психологические портреты в итоге сводятся к собирательному портрету абстрактного героя. Хотя в целом смотреть за тем, как Хабенский и команда спасают от огненной стихии жителей карельской деревни, интересно. Ну просто, вот как они выкрутятся?

Но ещё интереснее оценивать, как всё это пугающее великолепие показано на экране. Огонь здесь — главный герой. Неизбежность, которую можно бояться, а можно уважать, с которой можно яростно бороться, а можно пытаться перехитрить или хотя бы обогнать. И каждый из этих подходов отыгрывает один участник героической команды.

За противостояние характеров отвечают Константин Хабенский и Иван Янковский. Им обоим на руку природная тщедушность: ведь за красивой мускулатурой в кино часто сложно разглядеть душу. А она есть у любого героя. Спокойная брутальность старшего очеловечивается нервозностью младшего. А между ними — путь, который проходит каждый, кто решается уйти в «опасную профессию». Будет лукавством говорить о выдающейся актёрской игре, но оба артиста, подобно своим персонажам, «просто честно делают свою работу».

Огонь

Внутри собственных амплуа существуют Антон Богданов и Роман Курцын. На их месте сложно представить других актёров именно потому, что в современном российском кино каждый из них задал собственный канон. Ведь никого не удивит, когда Курцын пойдёт в полыхающий лес в майке десантника? Как и мягкий, уютный Богданов не удивит образом порядочного семьянина, способного сохранять спокойствие в предельной ситуации.

Главным открытием картины для всех зрителей станет, конечно же, Тихон Жизневский. Актёр уже известен в сети как исполнитель роли майора Грома, но в «Огне» словно разогревает публику к своему грандиозному (обещают создатели «Чумного доктора») сольнику. Сейчас бесполезно судить об актёрском проявлении Тихона, большинство его увидит впервые. Его персонаж Макс — в прямом смысле душа отряда. А душе положено быть светлой, витальной и кудрявой. Когда ей хорошо, она поёт. Когда плохо — в принципе тоже, чтобы подбодрить других. Иными словами, функция, которую режиссёр Алексей Нужный выдал Жизневскому, — это умение расположить к себе абсолютно всех, и актёр её прекрасно выполняет.

Самая «удобная» роль досталась Виктору Добронравову. За последние года три актёр из «сына того самого Добронравова» превратился в символ пресловутой кирпичной стены, за которую не прочь спрятаться подавляющее большинство женщин в нашей стране. По крайней мере на словах. И молчун Пётр — он в прямом смысле молчит почти весь фильм — ещё одна инкарнация этого образа. Буквальный символ всех этих парней, о которых свой «Огонь» снимал Алексей Нужный. Ведь тут на кого ни посмотри, даже на нарочито современного Рому, сплошь «настоящие мужчины».

Огонь

И вот тут кроется главный «недостаток» картины. В более чем двухчасовом полотне нашлось лишь полтора посадочных места для женщин. Первая, понятно, — яблоко раздора — дочь пожарного и возлюбленная стажёра. Её в этой жизни сложно чем-то удивить. Стася Милославская явно не намерена играть «девушек в беде». Резкая и решительная, какой мы уже привыкли её видеть, в «Огне» она чётко описывает один из двух типов женщин, который способен с таким «настоящим мужчиной» сосуществовать. Оставшуюся половину «кресла» между собой делят неприметные жена и невеста и весьма приметная Ирина Горбачёва, впервые сыгравшая в кино роды. (Ира, я посмотрела, я верю). Объединяет их троих чётко определённое положение рядом со своими героями: улыбаться и ждать. Третьего не дано. Таким образом, те же продюсеры, которых ещё 10 декабря мы хвалили за фемоптику в жанровом кино, 24 декабря снова говорят о традиционных ценностях и не дают простора для развития актрис.

Но это ли ни честность? Неудобная и неправильная с точки зрения нас, сидящих и пишущих свои рецензии в Москве, куда едва ли доносится запах дыма от карельских пожаров, но такая понятная и мужикам в пожарной части, и тем же женщинам, которые авось уговорят благоверных сходить на праздниках в кино? «Огонь» — кино ремесленное, собранное из лучших образцов современных героических эпосов, оно крепко бьёт по самым простым человеческим чувствам, внушает зрителям мысль о том, что супергерои живут среди нас, и словно отвечает на все наши выпады в фейсбуках. Когда на каждую сводку новостей о горящих гектарах мы пишем: «Куда смотрит правительство?», жители одной маленькой спасённой деревни поимённо знают каждого из того отряда, который вызвал огонь на себя. Так получается, что Нужный снял нужное кино?