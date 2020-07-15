Поезд в Пусан 2: Полуостров, 2020

Спустя четыре года после появления страшного вируса Южная Корея, не сумевшая предотвратить его распространение, пребывает в разрухе: полуостров наводнен полчищами зомби, а сбросившие оковы морали люди дошли до крайней жестокости.

После небывалого успеха «Поезда в Пусан» режиссер Ён Сан-хо и его съемочная команда возвращаются с продолжением, которое, однако, связано с первой частью лишь существованием вируса: знакомые герои в сиквеле не появятся. «Поезд в Пусан» в свое время открыл западным зрителям корейское кино, а оскароносные «Паразиты» Пона Джун-хо закрепили за ним статус самобытного кинематографа, так что сиквел от Ёна Сан-хо идет уже протоптанной дорожкой.

В опустошенной и покинутой многими после вспышки таинственного вируса Корее практически наступил апокалипсис: по заполненным останками улицам разгуливают толпы зараженных, уничтоживших цивилизацию. Страна оказалась закрыта от всего мира с целью сдержать смертоносный вирус. Бывшему военному Хану Ён-Сёку (Кан Дон-вон) удается покинуть оцепленную территорию, однако он вынужден вернуться вместе со спецотрядом, чтобы раздобыть внушительную сумму денег, от которой каждый сможет получить часть. Они опрометчиво отправляются в свое «путешествие» ночью, но зомби оказываются не самыми кровожадными существами на их пути.