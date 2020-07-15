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Поезд в Пусан 2: Полуостров Поезд в Пусан 2: Полуостров
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Поезд в Пусан 2: Полуостров, 2020

2020 / Корея
5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Продолжение корейского фантастического боевика о вирусе, уничтожившем людей.
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Спустя четыре года после появления страшного вируса Южная Корея, не сумевшая предотвратить его распространение, пребывает в разрухе: полуостров наводнен полчищами зомби, а сбросившие оковы морали люди дошли до крайней жестокости.

После небывалого успеха «Поезда в Пусан» режиссер Ён Сан-хо и его съемочная команда возвращаются с продолжением, которое, однако, связано с первой частью лишь существованием вируса: знакомые герои в сиквеле не появятся. «Поезд в Пусан» в свое время открыл западным зрителям корейское кино, а оскароносные «Паразиты» Пона Джун-хо закрепили за ним статус самобытного кинематографа, так что сиквел от Ёна Сан-хо идет уже протоптанной дорожкой.

В опустошенной и покинутой многими после вспышки таинственного вируса Корее практически наступил апокалипсис: по заполненным останками улицам разгуливают толпы зараженных, уничтоживших цивилизацию. Страна оказалась закрыта от всего мира с целью сдержать смертоносный вирус. Бывшему военному Хану Ён-Сёку (Кан Дон-вон) удается покинуть оцепленную территорию, однако он вынужден вернуться вместе со спецотрядом, чтобы раздобыть внушительную сумму денег, от которой каждый сможет получить часть. Они опрометчиво отправляются в свое «путешествие» ночью, но зомби оказываются не самыми кровожадными существами на их пути.

 

Первоначально премьера фильма должна была состояться на кинофестивале в Каннах, однако из-за пандемии он был отменен, а премьера перенесена.

Режиссер Ён Сан-хо вдохновлялся фильмами «Земля мертвых» 2005 года, «Акира» 1987 года и «Безумный Макс» 1979 года.

Почти все члены съемочной команды «Поезда в Пусан» приняли участие в создании сиквела.

Короткие волосы Джун — инициатива исполнившей эту роль актрисы Ли Рэ. Практически во всех фильмах у нее были длинные волосы, но ей хотелось сделать Джун не похожей на все ее предыдущие роли, потому она предложила режиссеру Ёну Сан-хо свой вариант образа героини.

По словам режиссера Ёна Сан-хо, идея для одной из первых сцен «Поезда в Пусан 2» (девочка за рулем грузовика, сметающая на своем пути толпы зомби) родилась у него еще во время поиска локаций для съемок первой части.

Режиссер Ён Сан-хо заявлял о вероятности создания третьего фильма или спин-оффа еще перед премьерой «Поезда в Пусан 2».

В англоязычной версии фильм получил название «Полуостров», подразумевающее под собой Корейский полуостров, причем государства Северная и Южная Корея в фильме оказываются объединены.

 

Прошло четыре года после событий «Поезда в Пусан». Корея не выдержала натиска зомби. Бывший солдат Джон Сок — один из немногих, кому удалось покинуть полуостров и спастись. Но теперь он вынужден вернуться в постапокалиптический Сеул, в самую гущу жестоких игр на выживание, где страшный вирус — далеко не главная опасность.

5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера онлайн 23 декабря 2020
Премьера в мире 15 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Ён Сан-хо
Ён Сан-хо
В ролях
Дон-Вон Кан
Ли Джон-хён
Ли Рэ
Ли Рэ
Квон Хэ-хё
Все актеры и съемочная группа
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Со вспышки зомби-вируса, показанной в фильме «Поезд в Пусан», прошло четыре года. Население Южной Кореи эвакуировалось, а сам полуостров полностью захвачен пожирателями плоти. Бывший военный Хан Джон-сок и ещё несколько человек отправляются из Гонконга в заражённую местность, чтобы перегнать грузовик с деньгами. Но оказывается, что там ещё остались выжившие, и они могут быть не менее опасными, чем зомби. Поезд в Пусан 2: Полуостров Уже само описание сюжета намекает, что…
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Андрей 9 марта 2022, 22:25
очень слабое продолжение, а концовка вообще как в индийском кино (((
не рекомендую к просмотру, лучше бы первую часть еще раз пересмотрел
4 балла из 10ти!
Макс Коржеваткин 25 августа 2020, 10:23
Судя по трейлеру фильм не имеет ни чего общего по духу со второй частью.Выживание превратилось в боевик.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
У режиссера «Поезда в Пусан» есть идеи для следующего фильма в рамках франшизы По его словам, новая лента будет ближе к оригинальному хоррору, чем к «Полуострову».
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29 ноября 2021 10:16
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