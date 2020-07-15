Поезд в Пусан 2: Полуостров, 2020

Спустя четыре года после появления страшного вируса Южная Корея, не сумевшая предотвратить его распространение, пребывает в разрухе: полуостров наводнен полчищами зомби, а сбросившие оковы морали люди дошли до крайней жестокости.
После небывалого успеха «Поезда в Пусан» режиссер Ён Сан-хо и его съемочная команда возвращаются с продолжением, которое, однако, связано с первой частью лишь существованием вируса: знакомые герои в сиквеле не появятся. «Поезд в Пусан» в свое время открыл западным зрителям корейское кино, а оскароносные «Паразиты» Пона Джун-хо закрепили за ним статус самобытного кинематографа, так что сиквел от Ёна Сан-хо идет уже протоптанной дорожкой.
В опустошенной и покинутой многими после вспышки таинственного вируса Корее практически наступил апокалипсис: по заполненным останками улицам разгуливают толпы зараженных, уничтоживших цивилизацию. Страна оказалась закрыта от всего мира с целью сдержать смертоносный вирус. Бывшему военному Хану Ён-Сёку (Кан Дон-вон) удается покинуть оцепленную территорию, однако он вынужден вернуться вместе со спецотрядом, чтобы раздобыть внушительную сумму денег, от которой каждый сможет получить часть. Они опрометчиво отправляются в свое «путешествие» ночью, но зомби оказываются не самыми кровожадными существами на их пути.
Первоначально премьера фильма должна была состояться на кинофестивале в Каннах, однако из-за пандемии он был отменен, а премьера перенесена.
Режиссер Ён Сан-хо вдохновлялся фильмами «Земля мертвых» 2005 года, «Акира» 1987 года и «Безумный Макс» 1979 года.
Почти все члены съемочной команды «Поезда в Пусан» приняли участие в создании сиквела.
Короткие волосы Джун — инициатива исполнившей эту роль актрисы Ли Рэ. Практически во всех фильмах у нее были длинные волосы, но ей хотелось сделать Джун не похожей на все ее предыдущие роли, потому она предложила режиссеру Ёну Сан-хо свой вариант образа героини.
По словам режиссера Ёна Сан-хо, идея для одной из первых сцен «Поезда в Пусан 2» (девочка за рулем грузовика, сметающая на своем пути толпы зомби) родилась у него еще во время поиска локаций для съемок первой части.
Режиссер Ён Сан-хо заявлял о вероятности создания третьего фильма или спин-оффа еще перед премьерой «Поезда в Пусан 2».
В англоязычной версии фильм получил название «Полуостров», подразумевающее под собой Корейский полуостров, причем государства Северная и Южная Корея в фильме оказываются объединены.
Прошло четыре года после событий «Поезда в Пусан». Корея не выдержала натиска зомби. Бывший солдат Джон Сок — один из немногих, кому удалось покинуть полуостров и спастись. Но теперь он вынужден вернуться в постапокалиптический Сеул, в самую гущу жестоких игр на выживание, где страшный вирус — далеко не главная опасность.
не рекомендую к просмотру, лучше бы первую часть еще раз пересмотрел
4 балла из 10ти!