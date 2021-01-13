«Охотник на монстров»: Рецензия Киноафиши

Отряд американских рейнджеров отправляется на поиски предыдущей группы, которая перестала выходить на связь. Во главе бравый лейтенант Артемис, побывавшая во многих горячих точках. Но даже она не представляет, с чем столкнутся ее подчиненные, попав в эпицентр странного шторма. Элитные бойцы оказываются в параллельном мире, где им знаком разве что песок. Теперь веонные — всего лишь закуска для местной фауны, превосходящей любые мыслимые формы и размеры. Единственной надеждой на спасение и возвращение домой станет случайный абориген Охотник, знающий все о выживании в этих опасных и недружелюбных землях. Объединившись с ним, Артемис должна быстро перенять его опыт, чтобы вступить в неравную битву с огромным монстром, стоящем на ее пути.

Охотник на монстров

«Охотник на монстров» — экранизация популярной японской серии видеоигр. В режиссерском кресле Пол У. С. Андерсон, уже работавший с не менее нашумевшей франшизой «Обитель зла», и этот результат сложно назвать удачным. Если первые фильмы еще пытались передать дух первоисточника, то завершение превзошло любую японскую фантазию и пошло своим путем, окончательно перестав иметь хоть что-то общее с оригиналом. В этот раз сами игры практически лишены сюжета, предлагая лишь яркий мир, концепцию эпичных сражений людей с большими монстрами и тщательную подготовку к каждой схватке. Остальное отдано изобретательности и фантазии авторов, которые решили сосредоточиться исключительно на местной флоре и фауне.

Основные проблемы картины кроются в сюжете и недостатке объяснений. Многое здесь выглядит всего лишь завязкой для будущих фильмов новой франшизы, ориентированной на лакомые азиатские рынки. Даже на финальных титрах мы будем понимать не больше главной героини, переступившей границу между мирами. Почти все общение со зрителем похоже на попытку коммуникации Артемис с Охотником, который разговаривает на неизвестном языке, подкрепленном невнятной жестикуляцией. Что это за место? Почему о нем никто не знает? Что это за шторм? Откуда взялись эти монстры и охотники на них? Формально перед нами всего лишь воплощение базовых игровых принципов с очень условной историей выживания. Остальное предстоит додумывать самим, наслаждаясь видом бескрайней пустыни, пещер и единственной живописной локацией ближе к финалу. Дизайн оружия, брони и окружения пытается соответствовать игровым прототипам, но в рамках кино выглядит несколько неуклюже и излишне бутафорно.

Охотник на монстров

Все пространство этого мира отдано на откуп большим эффектным монстрам. Они главные звезды и призваны возбуждать воображение не только размерами, но и детальной проработкой. Берут здесь не количеством, а качеством. Одни обитают в темных подземельях и напоминают пауков, другие прячутся в песке и практически не поддаются описанию, напоминая смесь демона ада и динозавра, а в небе парят разнообразные огнедышащие драконы. В ход с такими противниками идет как местное оружие в виде лука и разнообразных больших мечей, так и прибывшие из нашей реальности гранатометы и миниганы, с трудом пробивающие толстые панцири монстров. Правда, за этими масштабными битвами и старомодным замедлением все-таки проглядывается недостаток разнообразия. А вкупе со слабой динамикой любая схватка в этом фильме превращается в рутину на пути к дому.

«Охотник на монстров» способен работать исключительно на большом экране. Только в таком формате происходящее может хоть как-то увлечь и попытаться выпятить свои сильные стороны. Но это касается лишь простого зрителя. Фанаты серии получили очередное блеклое воплощение насыщенного игрового мира, полное огрехов и недосказанности. Хотя даже при всех минусах, это одно из самых крупных и масштабных приключений, добравшееся до кинотеатров. Если вы соскучились по впечатляющим спецэффектам, громким звукам и бессмысленному экшену, выбирать все еще особо не приходится.