Бладшот, 2020

На роль доктора Эмиля Хартинга сначала пригласили актера Майкла Шина, но из-за загруженного расписания он отказался от участия. Вместо него доктора сыграл Гай Пирс.

«Бладшот» стал первым полнометражным фильмом в карьере режиссера Дэйва Уилсона. До него он снял эпизод «Преимущество Сонни» в сериале-антологии «Любовь, смерть и роботы».

Для актера Тоби Кеббелла это уже второй фильм по комиксам. Первым стал «Фантастическая четверка» 2015 года.

Изначально Дэвид Литч и Чад Стахельски были назначены режиссерами фильма «Бладшот», но затем передали режиссерские бразды Дэйву Уилсону.

Творческий псевдоним «Вин Дизель» актер получил еще в юности, когда работал вышибалой в ночном клубе The Tunnel в Нью-Йорке. Вин — это сокращение от «Винсент», а «Дизелем» его прозвали друзья – за неуемную энергию. Полное имя актера – Марк Синклер Винсент.

Впервые персонаж Бладшот появился «в кадре» в веб-сериале Ninjak vs. Valiant Universe, его сыграл актер Джейсон Дэвид Франко.

У актера Вин Дизеля есть брат-близнец — Пол Винсент. Он работает монтажером в Голливуде.

Вин Дизель открыл в себе актерский талант совершенно случайно. Будучи детьми, он и его друзья баловались в одном из местных театров. Детей поймала и остановила женщина, работавшая над одной из постановок. Она раздала мальчикам сценарий и заплатила каждому по двадцать долларов, чтобы они приходили на репетиции.

Комиксы про Бладшота стали самыми продаваемыми комиксами издательства Valiant — всего было продано почти семь миллионов копий. Серия комиксов была переведена на русский, французский, немецкий и другие языки.

Права на экранизацию комикса «Бладшот» приобрела студия Columbia Pictures в марте 2012 года. В апреле 2015 года студии Sony и Original Film совместно с Valiant объявили о съемках сразу пяти супергеройских фильмов по комиксам издательства. Два снимут про Бладшота, еще два про героев серии «Предвестник», а пятый станет кроссовером между этими двумя тайтлами.

У Бладшота могла быть собственная игра на PlayStation и Xbox. Издатель Acclaim Entertainment отменил игру и решил сосредоточиться на других проектах.