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Бладшот Бладшот
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Bloodshot

Бладшот, 2020

2020 / США
6.7 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Вин Дизель в роли современного Франкенштейна
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Режиссер Дэйв Уилсон дебютирует на большом экране с фильмом «Бладшот». В основе экранизации лежит серия комиксов Valiant про неубиваемого американского солдата Рэя Гаррисона.

Обычный американский солдат Рэй Гаррисон погибает на службе. Его возвращает к жизни корпорация RST, которая превращает Гаррисона в супероружие. Теперь Рэя сложно назвать человеком: вместо крови по его венам циркулирует армия нанороботов. Они наделяют Гаррисона сверхчеловеческой силой, делают неуязвимым и не убиваемым — он способен восстановиться даже после взрыва или выстрела в голову.

Чтобы Рэй не представлял угрозы, RST стирает ему память и личность. Доктор Хартинг манипулирует его сознанием, создавая фиктивные воспоминания. Рэй постепенно привыкает к новой жизни, тренируется вместе с остальными солдатами и даже находит друзей.

Однако со временем память возвращается к Бладшоту. Герой не может разобраться, что реальность, а что — вымысел. Теперь он хочет выяснить свое прошлое, какую бы цену за это ни пришлось заплатить. Никто и ничто не сможет его остановить.

На роль доктора Эмиля Хартинга сначала пригласили актера Майкла Шина, но из-за загруженного расписания он отказался от участия. Вместо него доктора сыграл Гай Пирс.

«Бладшот» стал первым полнометражным фильмом в карьере режиссера Дэйва Уилсона. До него он снял эпизод «Преимущество Сонни» в сериале-антологии «Любовь, смерть и роботы».

Для актера Тоби Кеббелла это уже второй фильм по комиксам. Первым стал «Фантастическая четверка» 2015 года.

Изначально Дэвид Литч и Чад Стахельски были назначены режиссерами фильма «Бладшот», но затем передали режиссерские бразды Дэйву Уилсону.

Творческий псевдоним «Вин Дизель» актер получил еще в юности, когда работал вышибалой в ночном клубе The Tunnel в Нью-Йорке. Вин — это сокращение от «Винсент», а «Дизелем» его прозвали друзья – за неуемную энергию. Полное имя актера – Марк Синклер Винсент.

Впервые персонаж Бладшот появился «в кадре» в веб-сериале Ninjak vs. Valiant Universe, его сыграл актер Джейсон Дэвид Франко.

У актера Вин Дизеля есть брат-близнец — Пол Винсент. Он работает монтажером в Голливуде.

Вин Дизель открыл в себе актерский талант совершенно случайно. Будучи детьми, он и его друзья баловались в одном из местных театров. Детей поймала и остановила женщина, работавшая над одной из постановок. Она раздала мальчикам сценарий и заплатила каждому по двадцать долларов, чтобы они приходили на репетиции.

Комиксы про Бладшота стали самыми продаваемыми комиксами издательства Valiant — всего было продано почти семь миллионов копий. Серия комиксов была переведена на русский, французский, немецкий и другие языки.

Права на экранизацию комикса «Бладшот» приобрела студия Columbia Pictures в марте 2012 года. В апреле 2015 года студии Sony и Original Film совместно с Valiant объявили о съемках сразу пяти супергеройских фильмов по комиксам издательства. Два снимут про Бладшота, еще два про героев серии «Предвестник», а пятый станет кроссовером между этими двумя тайтлами.

У Бладшота могла быть собственная игра на PlayStation и Xbox. Издатель Acclaim Entertainment отменил игру и решил сосредоточиться на других проектах.

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду

6.7 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 12 марта 2020
Премьера онлайн 24 марта 2020
Премьера в мире 5 марта 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Дэйв Уилсон
Дэйв Уилсон
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Сэм Хьюэн
Сэм Хьюэн
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Все актеры и съемочная группа
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Бладшот
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Наша рецензия
Бесстрашный военный Рэй Гаррисон погиб. Но корпорация RST при помощи новых технологий нашла способ вернуть его к жизни. Теперь солдат превратился в Бладшота — настоящую машину для убийств. Кровь Рэя состоит из нанитов — роботов, способных восстанавливать его тело после любых травм, а заодно дающих герою повышенные силы и даже способность подключаться к компьютерам. Но больше всего Бладшот хочет отомстить своему убийце. Однако вскоре он понимает, что RST манипулирует…
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Nikita Goryaev 17 марта 2020, 01:31
"Бладш🎯т"

Первая попытка экранизировать популярный комикс от издательства "Valiant".
Как по мне, удачная !!
Вин Дизель без… Читать дальше…
Римма Зайнуллина 13 марта 2020, 01:32
Брутальность Вина зашкаливает 🙈🙈🙈 в целом годно, сюжет пытались искренне закрутить, но уже минут через 30-40 фильма главного злодея вычисляешь и дальше просто смотришь развязку. Мне хватило интриги...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер «Бладшота» рассказал о намерении снять сиквел Вин Дизель вернется к главной роли.
Написать
10 ноября 2020 13:19
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн мечтает сыграть «шотландского» Джеймса Бонда В оригинальных книгах Флеминга упоминается, что в герое течет кровь горцев. 
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18 июня 2020 15:25
Режиссер «Бладшота» Дэйв Уилсон экранизирует научно-фантастический роман Автором сценария будущего проекта стал Зак Олкевич.
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15 апреля 2020 18:49
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