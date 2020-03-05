Бладшот, 2020

Режиссер Дэйв Уилсон дебютирует на большом экране с фильмом «Бладшот». В основе экранизации лежит серия комиксов Valiant про неубиваемого американского солдата Рэя Гаррисона.
Обычный американский солдат Рэй Гаррисон погибает на службе. Его возвращает к жизни корпорация RST, которая превращает Гаррисона в супероружие. Теперь Рэя сложно назвать человеком: вместо крови по его венам циркулирует армия нанороботов. Они наделяют Гаррисона сверхчеловеческой силой, делают неуязвимым и не убиваемым — он способен восстановиться даже после взрыва или выстрела в голову.
Чтобы Рэй не представлял угрозы, RST стирает ему память и личность. Доктор Хартинг манипулирует его сознанием, создавая фиктивные воспоминания. Рэй постепенно привыкает к новой жизни, тренируется вместе с остальными солдатами и даже находит друзей.
Однако со временем память возвращается к Бладшоту. Герой не может разобраться, что реальность, а что — вымысел. Теперь он хочет выяснить свое прошлое, какую бы цену за это ни пришлось заплатить. Никто и ничто не сможет его остановить.
На роль доктора Эмиля Хартинга сначала пригласили актера Майкла Шина, но из-за загруженного расписания он отказался от участия. Вместо него доктора сыграл Гай Пирс.
«Бладшот» стал первым полнометражным фильмом в карьере режиссера Дэйва Уилсона. До него он снял эпизод «Преимущество Сонни» в сериале-антологии «Любовь, смерть и роботы».
Для актера Тоби Кеббелла это уже второй фильм по комиксам. Первым стал «Фантастическая четверка» 2015 года.
Изначально Дэвид Литч и Чад Стахельски были назначены режиссерами фильма «Бладшот», но затем передали режиссерские бразды Дэйву Уилсону.
Творческий псевдоним «Вин Дизель» актер получил еще в юности, когда работал вышибалой в ночном клубе The Tunnel в Нью-Йорке. Вин — это сокращение от «Винсент», а «Дизелем» его прозвали друзья – за неуемную энергию. Полное имя актера – Марк Синклер Винсент.
Впервые персонаж Бладшот появился «в кадре» в веб-сериале Ninjak vs. Valiant Universe, его сыграл актер Джейсон Дэвид Франко.
У актера Вин Дизеля есть брат-близнец — Пол Винсент. Он работает монтажером в Голливуде.
Вин Дизель открыл в себе актерский талант совершенно случайно. Будучи детьми, он и его друзья баловались в одном из местных театров. Детей поймала и остановила женщина, работавшая над одной из постановок. Она раздала мальчикам сценарий и заплатила каждому по двадцать долларов, чтобы они приходили на репетиции.
Комиксы про Бладшота стали самыми продаваемыми комиксами издательства Valiant — всего было продано почти семь миллионов копий. Серия комиксов была переведена на русский, французский, немецкий и другие языки.
Права на экранизацию комикса «Бладшот» приобрела студия Columbia Pictures в марте 2012 года. В апреле 2015 года студии Sony и Original Film совместно с Valiant объявили о съемках сразу пяти супергеройских фильмов по комиксам издательства. Два снимут про Бладшота, еще два про героев серии «Предвестник», а пятый станет кроссовером между этими двумя тайтлами.
У Бладшота могла быть собственная игра на PlayStation и Xbox. Издатель Acclaim Entertainment отменил игру и решил сосредоточиться на других проектах.
Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду
Первая попытка экранизировать популярный комикс от издательства "Valiant".
Как по мне, удачная !!
Вин Дизель без… Читать дальше…