«Дедушка НЕлегкого поведения»: Рецензия Киноафиши

После нападения на охранника в супермаркете пенсионера Эда отправляют жить к дочери. Эд от этой идеи не испытывает особой радости, а его внук, 12-летний Питер, и вовсе приходит в ярость от того, что ему придется уступить свою комнату деду. Не желая мириться с несправедливостью, мальчик решает объявить старику войну. Но Эд оказывается крепким орешком, ведь, будучи ветераном войны, он готов вести боевые действия и отвечать на шалости обиженного внука.

Новая работа Тима Хилла, режиссера «Элвина и бурундуков», подкупает в первую очередь своим актерским составом: помимо Роберта Де Ниро, здесь также можно увидеть Уму Турман, Кристофера Уокена и восходящую звезду Оакса Фигли.

Дедушка НЕлегкого поведения

Сколько фильмов о конфликте поколений мы уже видели? Взять хотя бы незатейливую и очаровательную «Ловушку для родителей» или необычную и новаторскую работу Майка Миллса «Женщины ХХ века». Однако то, что отличает картину «Дедушка НЕлегкого поведения» от остальных – это противостояние дедушки с внуком вместо привычного нам сюжета с родителями и их детьми. Немаловажно, что подростки и пожилые – это, вероятно, самый уязвимый возраст. И те, и другие чувствуют себя брошенными и хотят внимания, из-за чего наши герои оказываются не такими уж и разными. Питеру приходится переехать на чердак, в место, куда обычно уносят вещи и забывают о них. В какой-то степени чердак олицетворяет состоянии бойкого дедули, но сам он обоснуется в светлой просторной комнате подростка. А эта комната, в свою очередь, становится метафорой преграды между двумя поколениями.

Дедушка НЕлегкого поведения

Из-за перепалок главных героев страдают и другие члены семьи – они, как мирные гражданские во время военных действий. Но второстепенные персонажи здесь не просто фон: благодаря им мы больше узнаем о наших упрямых героях. Так, например, Эду также предстоит сблизиться со своей дочерью и ее мужем, а ее дочери (Уме Турман), в свою очередь, необходимо научиться идти на компромисс со взрослой дочерью. Вопрос «отцов и детей» выстраивается в огромную цепочку, на которой держится сюжет фильма.

«Дедушка НЕлегкого поведения» – определенно добрый и светлый проект, с энерегичной подачей, напоминающей культовый «Один дома». С каждой минутой у нас больше причин для сопереживания, а гадости, которые герои делают друг другу, уходят на второй план. Актерская игра Роберта Де Ниро и его коллег в нужный момент заставляют улыбнуться или даже задуматься о чем-то важном. Благодаря касту эта комедия понравится не только детям, но и их родителям.

Дедушка НЕлегкого поведения

Фильм представляет собой яркий пример жанра семейной комедии, а такие работы никогда не бывают лишними в мире кино. Разногласия и споры могут привести к пониманию и примирению, если мы сами готовы поднять белый флаг и протянуть руку своему близкому человеку. В конце фильма остается приятная недосказанность, словно конфликт не разрешён до конца и нам стоит ждать продолжения. Впрочем, разве разногласия между детьми и взрослыми когда-нибудь заканчиваются?

Гульназ Давлетшина