«Скандал»: Рецензия Киноафиши

В разгар американской избирательной кампании журналистка канала Fox News Мегин Келли (неузнаваемая Шарлиз Терон) выводит из себя кандидата Дональда Трампа: она цитирует его оскорбительные высказывания о женщинах и спрашивает, может ли человек с такими взглядами быть президентом Соединенных Штатов. Позже Трамп посвящает Келли десяток гневных сообщений в своем Твиттере.

Пока бессменный генеральный директор канала Роджер Айлз (Джон Литгоу) разруливает эту ссору, внутри его медийной империи назревает скандал пострашнее. Выдавленная из прайм-тайма телеведущая Гретхен Карлсон (Николь Кидман) собирается обвинить Айлза в сексуальных домогательствах. Адвокатам она уверенно заявляет: ее свидетельство будет не единственным. О том, через что в свое время прошла Гретхен и через что приходится проходить почти всем красивым женщинам на Fox News, рассказывает история третьей героини — ассистентки Кайлы (Марго Робби), которая мечтает попасть в эфир и потому ищет встречи с Айлзом. Очень зря. Встреча состоится, но не оправдает ее ожиданий.

Скандал

Сейчас в это трудно поверить, но «Скандал» был задуман еще до дела продюсера Харви Вайнштейна. Собственно, и сама история — а она абсолютно реальна — развернулась на год раньше, летом 2016-го. Мегин Келли и Гретхен Карлсон были ее важнейшими действующими лицами. А вот девушки по имени Кайла, которую играет Робби, никогда не существовало. Это выдуманный персонаж, скомпилированный на основе показаний нескольких сотрудниц Fox News.

Многие англоязычные тексты о фильме посвящены тому, насколько точны его авторы в изложении фактов: почему упустили то, почему не упомянули это. Для российской аудитории такие детали вряд ли будут важны. Есть лишь один ключевой момент, без понимания которого просмотр «Скандала» теряет смысл. По коридорам консервативного, близкого к Республиканской партии и неоднократно обвиненного в производстве фейков канала вас водят люди с совсем другими политическими взглядами. Ни режиссер Джей Роуч, ни сценарист Чарльз Рэндольф, ни исполнительница главной роли и продюсер картины Шарлиз Терон фанатами Fox News, мягко говоря, не являются.

Скандал

Этим объясняется интонация фильма — язвительная, саркастичная, колкая. Здесь много по-настоящему смешного. Джей Роуч, создатель «Остина Пауэрса» и «Знакомства с Факерами», доказывает, что за прошедшие годы не расплескал ни капли своего комедийного дара. Азарт, с которым он исследует Fox News, с трудом поддается описанию. Отдаленно это чем-то напоминает то, как в России о федеральных каналах рассказывают независимые YouTube-блогеры. Камера увлеченно изучает каждый закоулок в новостной редакции (экскурсию по зданию, пробивая четвертую стену, для зрителей проводит Мегин Келли), скользит по идеальным ногам сотрудниц (на Fox News все женщины носят обтягивающие короткие платья), катается по этажам в офисном лифте, следит за мониторами с трансляцией прямого эфира.

Так же тщательно она фокусируется и на лицах. Гримеры на съемках «Скандала», конечно, поработали на славу. В какой-то момент кажется, что фильм вот-вот превратится в смотр лицевых протезов. Специальные накладки носит не только Терон, изменившая разрез глаз, форму носа и подбородка, но и погрузневший Литгоу, и появляющийся ближе к концу Малькольм Макдауэлл в роли медиамагната и владельца Fox News Руперта Мердока (квадратная челюсть его персонажа, пожалуй, заслуживает отдельного «Оскара»).

Скандал

Настолько подробное и отнюдь не дружеское сканирование идеологического противника вступает в противоречие с центральной темой картины: «Скандал» — это все-таки фильм о сексуальных домогательствах, которым положила конец группа отважных женщин. Но для того чтобы вскрыть природу этого явления и показать его во всем уродстве, картине банально не хватает ни экранного времени, ни драматургической мощи. Куда лучше с этим справились вышедшие чуть раньше сериалы «Самый громкий голос» (посвящен тем же событиям, Айлза играет Рассел Кроу) и «Утреннее шоу» (вымышленная история, другие герои, но источник вдохновения очевиден).

У телевизионных проектов было неоспоримое преимущество. Хронометраж позволил им исследовать механику насилия, продемонстрировать его системность, его паттерны, его всепроникающую мощь. «Скандал» тоже пытается извлечь максимум из имеющихся ресурсов (особенно хороши актерские работы, Терон и Робби не зря получили свои оскаровские номинации), но в условиях, когда драму харассмента нужно совместить с комедией Fox News, сочувствие слегка истончается. Из трех главных героинь самой симпатичной все равно выглядит четвертая — шпионка в стане врага, тайная поклонница Хиллари Клинтон в исполнении Кейт Маккиннон.

Скандал

Для консервативной части публики, впрочем, это может стать несомненным достоинством фильма: в «Скандале» никто не давит на жалость и почти не упоминает слово «феминизм» («Я не феминистка!» — открыто декларирует уже на первых минутах Мегин Келли). А вот тем, кто ищет более глубокого погружения в тему, все-таки стоит сначала посмотреть «Утреннее шоу», а уж потом переходить к картине Роуча — от общего к частному в данном случае двигаться проще, чем наоборот.

Ксения Реутова