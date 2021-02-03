«Аферистка»: Рецензия Киноафиши

Фильм Дж. Блэйксона построен вокруг мошенничества, которое по-настоящему пугает своей безжалостностью и изумляет эффективностью. Перед нами Марла – именно ее закадровый голос начинает включать нас в эту историю – обаятельная злодейка в костюмах с гипнотизирующей улыбкой. Она построила свой бизнес на «заботе» о пожилых людях. Героиня, как профессиональный законный опекун, назначенный судом, делает все возможное, чтобы беззащитные, а порой вполне здоровые старики оказались полностью в ее власти. Знакомая из больницы подбирает для нее пациентов, которых будет выгодно отправить в дом престарелых, откуда Марла и ее девушка и по совместительству коллега Фрэн смогут контролировать их жизни, попросту отбирая деньги и имущество. Однажды перед ними возникает блестящая возможность – богатая женщина в возрасте без каких-либо родственников, но с огромным домом и бриллиантами в банковской ячейке. Девушки сразу же цепляются за такой шанс, однако совсем скоро выясняется, что их новая подопечная не та, за кого себя выдает, а жизнь аферисток превращается в войну с таинственным незнакомцем и игру на выживание.

Дьявольская жестокость, от которой тем не менее сложно оторвать взгляд, напоминает другую героиню Розамунд Пайк – Эми Данн из «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Актриса чувствует себя комфортно, демонстрируя то ангельское личико сочувствия, то двуличную ухмылку хищницы, которой ничего не стоит выбросить чужую жизнь на помойку. И, несмотря на присутствие в фильме непревзойдённого Питера Динклэйджа, Пайк полностью крадет фильм, словно это ее личный триумф.

Аферистка

Любопытно, как актриса уже во второй раз изображает на экране нестандартный интересный образ. Женские персонажи в кино часто построены согласно устоявшимся архетипам: мы привыкли видеть матерей, жертв, любовниц. И очень редко (но уже все чаще и чаще) можно наблюдать за действительно оригинальными и хорошо прописанными героинями, которые, будучи катализаторами сюжета, ведут за собой других. Работа Блэйксона и, конечно, Пайк в очередной раз доказывает, каким свежим может стать кино, если перечеркнуть в нем шаблоны и сделать, например, главного героя не только человеком без моральных ценностей, но еще и женщиной, чье обаяние само по себе уже кажется преступлением. Персонажи здесь в целом достаточно яркие и многогранные, ведь эти злодеи не лишены человечности. Казалось бы, мы не знаем предысторию ни одного из них, но это не мешает сопереживать им в определенных сценах.

Первая половина картины склоняется к тому, чтобы быть ледяным триллером, который запросто мог превратиться в хоррор или даже социальную драму, если бы не черный юмор создателей. Впрочем, даже остроумные диалоги не могут удержать ленту на плаву ближе к концу хронометража. Противоборствующие стороны пытаются по очереди убить друг друга, словно «бондиана» попала в «День сурка». Это не только сбавляет динамику, присущую фильму в начале, но и заставляет задуматься, о чем все-таки это кино. Об огромных корпорациях, которые высасывают наши души? О тернистом и нечестном пути успеха? Об обыкновенной несправедливости и даже нигилизме? Все это, конечно, присутствует в фильме, но главная тема, которая лежит на поверхности, словно что-то само собой разумеющееся и, увы, привычное, опирается на то, насколько плохими могут быть люди. Другими словами, Блэйксон взял простую, понятную всем мысль, поместил в свой фильм и развернул вокруг нее настоящие пляски смерти.

Аферистка

Для любителей остроумных криминальных фильмов с капелькой зрелищного саспенса «Аферистка» может стать полноценным праздником. Нет сомнений, что такое развлекательное кино, которое оставляет неоднозначный осадок, но периодически удивляет, смешит и даже пугает, обязательно найдет своих зрителей.