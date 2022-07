«Новые мутанты»: Рецензия Киноафиши

«Новые мутанты» получились ровно такими, как и следовало ожидать после всех обрушившихся на их создателей неприятностей: непоследовательными, невероятно скучными и максимально далекими от заявленного жанра хоррора. При всем желании сказать что-нибудь хорошее о фильме, сделать это очень сложно, хотя в данном случае хочется не возмущаться режиссером Джошем Буном и его фиаско, а посочувствовать ему. Обстоятельства оказались сильнее его, да и даже самый мощный запал не может вывезти на себе такой масштабный проект, когда больших боссов кинокомпаний больше интересуют деньги, чем создание качественного продукта.

Новые мутанты

Пятеро подростков против своей воли оказываются заперты в клинике, окруженной невидимым куполом, который должен не то защитить детей от большого страшного мира вокруг, не то наоборот. Здесь правит бал доктор Рейес, которая работает на Essex Corporation, собирающую ДНК мутантов в неизвестных целях. У фанатов комиксов может появиться светлый луч надежды хотя бы на секунду увидеть Злыдня (он же Натаниэль Эссекс, он же мистер Синистер), потому что, во-первых, кто не любит пасхалки? Во-вторых, Злыдня рассчитывали увидеть в нескольких более ранних фильмах франшизы о Людях Икс, например, в «Логане». А в-третьих, Рейес совершенно не тянет ни на злодея, ни на хотя бы его преданную шестерку, и вообще непонятно, на что ей сдались эти несчастные подростки? На фоне ребят вроде Себастьяна Шоу, Уильяма Страйкера или Магнито, который то за добро, то за зло, то за самого себя, Рейес выглядит жалкой пародией на антагониста.

Стоит сразу предупредить, что от хоррора здесь только название. Трейлер мог многих ввести в заблуждение фразой о бесконечном проживании своего главного страха, визжащей и обливающейся слезами Аней Тейлор-Джой и угнетающим ремиксом We Don’t Need No Education от Pink Floyd, но в действительности даже странные безглазые монстры с болтающимися длинными конечностями не производят никакого впечатления. Казалось бы, все в этой истории располагает к созданию жанрового фильма: группа бунтующих подростков, у каждого из которых в придачу к скачущим гормонам есть своя тайна, заперта в особняке, переделанном частично под клинику, частично под тюрьму, а на километры вокруг нет ничего, кроме зеленых полей и лесов. Но в итоге даже финальная битва с вроде как самым страшным чудищем получается унылой и фальшивой, чему способствует совершенно неправдоподобная игра актеров.

Новые мутанты

Если «Мстителей» собирали как паззл, по очереди представляя героев, позже вошедших в команду (кроме Соколиного Глаза и Черной Вдовы, которых удостоили сольников спустя годы), то «Новые мутанты» идут по пути «Людей Икс»: не засветившихся ни в одном фильме, незнакомых рядовому зрителю персонажей представляют разом. Вот только если Росомаха и компания положили начало многолетней франшизе, то «Новым мутантам» на это рассчитывать почти не приходится. Выглядит все так, будто Disney намеренно обрубает им все пути к продолжению, чтобы либо начать все заново в ближайшее время, либо забыть о них как о страшном сне.

«Новые мутанты» остаются преданными вечным темам, поднятым в «Людях Икс», об исключительности каждого и принятии своих особенностей, но на этом, собственно, и все, никакого развития этот вопрос не получает. И этой твердой основы, на которой всегда держался любой фильм о мутантах, не хватает, чтобы компенсировать поверхностность образов. Возможно, часть эпизодов, которые должны были ближе познакомить зрителей с персонажами, была просто вырезана, но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь об этом узнает. В результате все герои получились невнятными, а Даниэль, которая вроде как лидер группы, и вовсе потерялась на фоне главной задиры среди подростков — Ильяны, интересной хотя бы из-за ее непонятной привязанности к кукле, секрет которой будет раскрыт ближе к финалу, и того факта, что она — младшая сестра Колосса.

Новые мутанты

Не нужно быть ярым фанатом комиксов о «Новых мутантах», чтобы разобраться в фильме: авторы переиначивают оригинальную историю настолько, что от первоисточника здесь остается совсем немного. Для соскучившихся по наивности супергеройского кино из нулевых «Новые мутанты» могут стать поводом поностальгировать о более простых временах, а остальные могут порадоваться возвращению масштабных студийных проектов в приветствующую темноту кинотеатров, которых нам так не хватало.

Алена Попова