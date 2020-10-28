«Ведьмы»: Рецензия Киноафиши

В страшной автомобильной аварии мальчик теряет родителей. Остаться в одиночестве ему не дает любящая бабушка, которая помогает внуку не повесить нос и пережить эти темные времена. Вот только это лишь начало трудностей. На новом месте юноша встречает таинственную женщину, соблазняющую бесплатными сладостями. Ею оказывается самая настоящая ведьма. Эти злые существа из сказок реальны, ненавидят детей и мечтают превратить их в беспомощных животных, только бы не чувствовать противного запаха. Такие новости по-настоящему пугают бабушку, уже встречавшуюся с ними в детстве. Надеясь переждать эту «гостью», они уезжают на время в загородный отель. Но, как назло, именно в нем проходит большой шабаш. Верховная ведьма наконец-то придумала, как избавиться от всех детей на Земле. Теперь новым постояльцам придется встать у них на пути и помешать этим амбициозным планам воплотиться в жизнь.

Ведьмы

«Ведьмы» — новая экранизация романа Роальда Даля. Если вы не знакомы с первоисточником, то скорее всего видели одноименную картину 1989 с Анжеликой Хьюстон и Роуэном Аткинсоном. Она до сих пор может стать причиной нескольких бессонных ночей, стоит вспомнить эти обрубки ног, снятие париков и кожи, а также ужасающее превращение ребенка в мышь. Подарить новую жизнь классическому детскому сюжету взялся сам Роберт Земекис, а помогали ему не менее именитые авторы — Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон. Они попытались уйти в сторону от прямого сравнения с предыдущим фильмом и сделали добрую сказку для всей семьи.

В глаза моментально бросается переизбыток компьютерной графики, которая меняет атмосферу. Теперь происходящее стало выглядеть слишком мультяшно. Местные ведьмы почти лишены грима и преображаются с помощью технологий. Им сильно изменили облик, наградив зубастой «улыбкой», удлиняющимися руками и раздувающимися ноздрями. Они больше не пугают, превратившись из оживших детских кошмаров в объект насмешек. С животными также не стали заморачиваться и посчитали, что их намного проще создать. Даже местного кота сделали компьютерным, что уж говорить о змеях, курицах и мышах. Увидев превращение ребенка в мышь, становится понятно, что перед нами мультик, в который случайно заглянули живые актеры.

Ведьмы

Главная удача — Энн Хэтэуэй. Ей досталась роль Верховной ведьмы, и, кажется, она получает истинное удовольствие от каждой громкой злодейской речи и облика статной дамы, ненавидящей детей. Это наслаждение от собственного образа передается с экрана и способно сделать даже самые невзрачные эпизоды запоминающимися. Остается порадоваться, что Энн Хэтэуэй будет радовать нас часто. Правда, стоит ей уйти в тень, как фильм теряет краски. Наблюдать, как компьютерная троица мышей передвигается по отелю, оказывается не столь интересно, вынуждая отсчитывать минуты до появления здешней «королевы».

Неожиданно изменили финал. Он, конечно, не способен кардинально преобразить картину, а лишь оказывается маленьким штрихом, который придает постоянным невзгодам главного героя чуть иной смысл. Последний остался без больших изменений и вновь призывает нас ценить крохи этой жизни, несмотря ни на что, и биться за правду до самого конца. В обертке семейного кино подобное срабатывает отлично.

Ведьмы

«Ведьмы» — типичный фильм позднего Земекиса, без откровений и чудес. У режиссера получилось универсальное семейное кино, пытающееся угодить всем и лишенное узнаваемого стиля предыдущей экранизации. С другой стороны, это одна из самых крупных премьер со времен «Мулан», пускай и в период пандемии. Главное, не ждать слишком многого, увидев громкие имена и знакомое название. За мультяшной сказочной оберткой скрывается одноразовое, но яркое развлечение, ради которого стоит сходить в кинотеатр.

Константин Киценюк