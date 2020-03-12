«Бладшот»: Рецензия Киноафиши

Бесстрашный военный Рэй Гаррисон погиб. Но корпорация RST при помощи новых технологий нашла способ вернуть его к жизни. Теперь солдат превратился в Бладшота — настоящую машину для убийств. Кровь Рэя состоит из нанитов — роботов, способных восстанавливать его тело после любых травм, а заодно дающих герою повышенные силы и даже способность подключаться к компьютерам. Но больше всего Бладшот хочет отомстить своему убийце. Однако вскоре он понимает, что RST манипулирует им.

Экранизации комиксов студии Valiant (чуть менее известной, чем Marvel и DC, но не менее крутой), конечно, опоздали на экраны. «Бладшота» пытались пустить в разработку ещё несколько лет назад, однако до релиза дошло только в 2020 году, когда зрители уже начали уставать от стандартных супергероев в кино.

Но у этой серии была одна важная отличительная черта, которая должна была сыграть на руку авторам. История Бладшота могла стать полной противоположностью традиционным и поднадоевшим многим «ориджинам» — типичным сюжетам о происхождении героя. Ведь сама суть персонажа заключалась в отсутствии у него прошлого: супергерой пытался выяснить, кем он был до преобразования в машину для убийств, и результаты поисков могли радикально менять отношение к нему.

Бладшот

Но продюсеры «Форсажа», получившие права на экранизацию, поставили командовать съёмками начинающего режиссёра Дэвида Уилсона (раньше он занимался визуальными эффектами). А тот странным образом решил выкинуть из истории всё, что делало Бладшота узнаваемым и индивидуальным.

И проблема здесь не в переменах канона комиксов, это делают почти во всех экранизациях. Просто в итоге вышел максимально клишированный фильм про супергероя. Значительную часть главной интриги выдают прямо на первых минутах. Хотя вроде бы кажется, что всё так изначально и задумано, чтобы запутать зрителя. И потом над излишними клише даже подшучивают сами герои. Но всё-таки от необычной истории персонажа не остаётся и следа.

А заодно решили добавить ещё несколько второстепенных героев. И они снова один стереотипнее другого: крутая девушка, с которой у главного персонажа возникает «химия», грубиян, постоянно его задирающий, и некий нейтральный молчаливый боец. А комичных «технарей» здесь сразу двое, видимо, чтобы было в два раза смешнее.

Бладшот

Ну а главным врагом, конечно, станет злобный гений. Причём авторы даже не потрудились объяснить, в чём причина его злобы и почему он охотится на бывших коллег. В общем, мотивации всем персонажам катастрофически не хватает, а глобальные заговоры сменились простой личной местью.

Отсутствие внятных объяснений решили компенсировать полюбившимся зрителям образом Вина Дизеля и экшеном. Причём исполнителя главной роли решили просто оставить таким же, каким он был в десятке других фильмов. Как работают его силы, тоже до конца непонятно. А если снова вспоминать об оригинальных комиксах, Бладшоту даже не захотели сделать серебристую кожу. Хотя в таком гриме вроде нет никаких сложностей.

Учитывая продюсера Нила Морица во главе производства, Вина Дизеля ровно в тех же майках, а ещё генетические эксперименты в фильме «Хоббс и Шоу», в какой-то момент возникает ощущение, что «Бладшота» хотят связать не со вселенной комиксов Valiant, а с франшизой «Форсаж». Возможно, там он смотрелся бы уместнее.

Бладшот

И на это же намекают экшен-сцены. Увы, в «Бладшоте» даже их маловато. Но всё-таки есть одна довольно красивая погоня и несколько впечатляющих драк: здесь помимо Вина Дизеля ещё хорошо смотрится Эйса Гонсалес. Правда, в большинстве из них слишком перегнули с быстрым монтажом: картинка мелькает так, что может закружиться голова.

А первую боевую сцену и вовсе слишком запрятали в темноту и красный цвет, да ещё и завалили всё облаками из муки. В трейлерах это смотрелось впечатляюще, но при слишком долгом просмотре такая гамма начинает утомлять.

Хотя финальная драка всё-таки действительно радует и постановкой, и спецэффектами. В ней тоже много мелькания, но сам антураж и динамика делают это скорее даже плюсом. Слегка мешают лишь пафосные стереотипные фразы.

Бладшот

Да и в целом, несмотря на всё перечисленное выше, в «Бладшоте» достаточно много красивых сцен. Не обходится и без типичных планов городов в разных странах с высоты птичьего полёта. Разумеется, начинается всё с Будапешта. Авторы блокбастеров очень любят его не только за пейзажи, но и за дешевизну съёмок.

Но всё же в сумме выходит, что создатели фильма вместо сильного старта новой киновселенной (которую вроде уже планируют) показали максимально стандартный фантастический боевик. А самого Бладшота в этом сюжете можно заменить на любого другого персонажа, и логика от этого практически не пострадает.

Однако вполне может произойти так, что этот фильм повторит судьбу «Венома», который при очень низких оценках собрал огромную кассу. Ведь живёт же «Форсаж» уже почти 20 лет. И зрителям, которые привыкли к типичному Вину Дизелю, рваному монтажу в экшене и максимально пафосной подаче, вполне может понравиться и «Бладшот». Он ничем не отличается от остальных подобных картин. В этом его недостаток для любителей оригинальных комиксов и, возможно, достоинство для желающих просто поразвлечься, не слишком вдумываясь в сюжет.

Алексей Хромов