Тролли. Мировой тур, 2020

Безумные, веселые и яркие тролли вновь возвращаются на большой экран. Студия DreamWorks представляет сиквел «Тролли. Мировой тур». На этот раз над фильмом работали режиссеры Уолт Дорн и Дэвид П. Смит. К своим персонажам вернулись Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк.

В первой части тролли Розочка и Цветан смогли спасти свое племя от ужасных бергенов. Жизнь идет своим чередом, и кажется, что все беды и напасти остались позади, пока у Алмазика не вылупляется новый тролль. Малыш отличается от всех членов племени. В то время как все остальные тролли поют в стиле поп, он читает рэп. Новый хип-хоп тролль поражает Розочку и Цветана, они приходят к старейшине племени за советом.

Старейшина рассказывает, что на самом деле племя поп-троллей — не единственное на земле. Помимо них, существует еще пять племен, и каждое поет в своем стиле: классика, фанк, техно, кантри, хип-хоп и рок. Племена не общаются между собой, поэтому их юные потомки даже не подозревают о существовании друг друга.

В это время жизнь Розочки и Цветана врывается тролль Рокс — она пришла из соседних земель и ее племя поет хард-рок. Рокс настроена решительно, она планирует подчинить себе все земли и уничтожить всю музыку кроме рока.

Чтобы спасти разнообразие музыки, Цветан и Розочка вновь отправляются в путешествие — они хотят объединить все племена и дать отпор Рокс.