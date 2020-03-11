Тролли. Мировой тур, 2020

Безумные, веселые и яркие тролли вновь возвращаются на большой экран. Студия DreamWorks представляет сиквел «Тролли. Мировой тур». На этот раз над фильмом работали режиссеры Уолт Дорн и Дэвид П. Смит. К своим персонажам вернулись Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк.
В первой части тролли Розочка и Цветан смогли спасти свое племя от ужасных бергенов. Жизнь идет своим чередом, и кажется, что все беды и напасти остались позади, пока у Алмазика не вылупляется новый тролль. Малыш отличается от всех членов племени. В то время как все остальные тролли поют в стиле поп, он читает рэп. Новый хип-хоп тролль поражает Розочку и Цветана, они приходят к старейшине племени за советом.
Старейшина рассказывает, что на самом деле племя поп-троллей — не единственное на земле. Помимо них, существует еще пять племен, и каждое поет в своем стиле: классика, фанк, техно, кантри, хип-хоп и рок. Племена не общаются между собой, поэтому их юные потомки даже не подозревают о существовании друг друга.
В это время жизнь Розочки и Цветана врывается тролль Рокс — она пришла из соседних земель и ее племя поет хард-рок. Рокс настроена решительно, она планирует подчинить себе все земли и уничтожить всю музыку кроме рока.
Чтобы спасти разнообразие музыки, Цветан и Розочка вновь отправляются в путешествие — они хотят объединить все племена и дать отпор Рокс.
Первый фильм франшизы «Тролли» вышел в прокат в 2016 году. При бюджете в 125 млн долларов лента собрала 339 млн.
В фильме появятся «Братья МакЭлрой» из подкаста «Мой брат, мой брат, и я». Они уже анонсировали новый подкаст «Братья МакЭлрой в Троллях 2», где расскажут о мультфильме.
«Тролли» стали пятой франшизой студии DreamWorks Animation. Остальные четыре франшизы студии: «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда» и «Как приручить дракона».
В мультфильме «Тролли. Мировой тур» всего шесть племен — это отсылка к шести камням бесконечности из «Мстителей: Война Бесконечности».
Для режиссера Дэвида П. Смита картина стала дебютной.
Режиссер первой части Майк Митчелл отказался от участия в проекте, потому что был занят съемками «ЛЕГО 2».
Анна Кендрик и Флула Борг уже работали вместе в картине «Идеальный голос 2» в 2015 году.
Сиенна Миллер могла озвучить Розочку, но провалилась на прослушивании. Она поделилась в интервью, что перестаралась с голосом, и получилось неестественное звучание. Голос Розочки достался актрисе Анне Кендрик.
Первого игрушечного тролля создал Томас Дам из Дании в 1958 году. В первом фильме есть момент, где тролли убегают от бергенов, оставляя вместо себя деревянные игрушки, которые напоминают троллей Дама.
Специально для мультфильма студия DreamWorks Animation изменила логотип. А главная заставка DreamWorks исполняется троллями.
Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все…чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.
Однозначно, не важно сколько Вам лет, —идите))