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Тролли. Мировой тур Тролли. Мировой тур
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Trolls 2 World Tour

Тролли. Мировой тур, 2020

2020 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Цветан и Розочка отправляются в захватывающее музыкальное путешествие.
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Безумные, веселые и яркие тролли вновь возвращаются на большой экран. Студия DreamWorks представляет сиквел «Тролли. Мировой тур». На этот раз над фильмом работали режиссеры Уолт Дорн и Дэвид П. Смит. К своим персонажам вернулись Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк.

В первой части тролли Розочка и Цветан смогли спасти свое племя от ужасных бергенов. Жизнь идет своим чередом, и кажется, что все беды и напасти остались позади, пока у Алмазика не вылупляется новый тролль. Малыш отличается от всех членов племени. В то время как все остальные тролли поют в стиле поп, он читает рэп. Новый хип-хоп тролль поражает Розочку и Цветана, они приходят к старейшине племени за советом.

Старейшина рассказывает, что на самом деле племя поп-троллей — не единственное на земле. Помимо них, существует еще пять племен, и каждое поет в своем стиле: классика, фанк, техно, кантри, хип-хоп и рок. Племена не общаются между собой, поэтому их юные потомки даже не подозревают о существовании друг друга.

В это время жизнь Розочки и Цветана врывается тролль Рокс — она пришла из соседних земель и ее племя поет хард-рок. Рокс настроена решительно, она планирует подчинить себе все земли и уничтожить всю музыку кроме рока.

Чтобы спасти разнообразие музыки, Цветан и Розочка вновь отправляются в путешествие — они хотят объединить все племена и дать отпор Рокс.

Первый фильм франшизы «Тролли» вышел в прокат в 2016 году. При бюджете в 125 млн долларов лента собрала 339 млн.

В фильме появятся «Братья МакЭлрой» из подкаста «Мой брат, мой брат, и я». Они уже анонсировали новый подкаст «Братья МакЭлрой в Троллях 2», где расскажут о мультфильме.

«Тролли» стали пятой франшизой студии DreamWorks Animation. Остальные четыре франшизы студии: «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда» и «Как приручить дракона».   

В мультфильме «Тролли. Мировой тур» всего шесть племен — это отсылка к шести камням бесконечности из «Мстителей: Война Бесконечности».  

Для режиссера Дэвида П. Смита картина стала дебютной.

Режиссер первой части Майк Митчелл отказался от участия в проекте, потому что был занят съемками «ЛЕГО 2».

Анна Кендрик и Флула Борг уже работали вместе в картине «Идеальный голос 2» в 2015 году.

Сиенна Миллер могла озвучить Розочку, но провалилась на прослушивании. Она поделилась в интервью, что перестаралась с голосом, и получилось неестественное звучание. Голос Розочки достался актрисе Анне Кендрик.

Первого игрушечного тролля создал Томас Дам из Дании в 1958 году. В первом фильме есть момент, где тролли убегают от бергенов, оставляя вместо себя деревянные игрушки, которые напоминают троллей Дама.

Специально для мультфильма студия DreamWorks Animation изменила логотип. А главная заставка DreamWorks исполняется троллями.

Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все…чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера онлайн 10 апреля 2020
Премьера в мире 11 марта 2020
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Уолт Дорн
Уолт Дорн
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Тролли. Мировой тур
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Вселенная троллей, которая в первом фильме состояла из веселых волосатых существ и их противников — опасных бергенов, во второй части стремительно расширяется. Королева Розочка узнает о прошлом своего народа: оказывается, разные тролли любят разные музыкальные стили. Помимо ее страны, которая вдохновляется поп-музыкой, существуют также королевства техно, кантри, фанка, рока и классики. Теперь почти все они находятся под угрозой исчезновения. Юная королева Рокс, фанатка хард-рока,…
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Serg Vine 24 февраля 2020, 01:37
не советую идти - промывалка мозга для вашего ребенка. Типичная для современного мышления демонизация популярной во все времена рок музыки,… Читать дальше…
Селин Циммер 24 марта 2020, 23:45
Мне 24, мульт классный 👍
Однозначно, не важно сколько Вам лет, —идите))
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