«После. Глава 2»: Рецензия Киноафиши

Еще несколько лет назад сама идея о том, что подростковый фанфикшн может превратиться в коммерчески успешную франшизу, казалась чем-то запредельным. Однако в нашей новой пост-ироничной реальности, в которой искусство кинематографа медленно, но верно превращается в идеально выверенный продукт массового потребления, подобное уже никого не удивляет. Как показывает практика, экранизации любительских рассказов (в отличие от нетленной классики) очень успешно идут как в мировом прокате, так и на стриминговых платформах. Так, два года назад нетфликсовский хит «Будка поцелуев», написанный 15-летней школьницей, стал самым популярным фильмом стриминговой платформы. Серию любовных романов Анны Тодд, опубликованных на сайте Wattpad, ждала несколько другая, но тоже очень успешная судьба: первая экранизация, получившая название «После», стала настоящим народным хитом, собравшим почти 70 миллионов долларов при скромном бюджете 14 миллионов. Естественно, сиквел не заставил себя ждать.

«После. Глава 2»

В новом фильме события разворачиваются примерно через месяц после событий первой части. Разорвав отношения с главным бунтарем универа Хардином Скоттом (Хиро Файнс-Тиффин), прилежная студентка Тесса Янг (Джозефин Лэнгфорд) отправляется на бесплатную стажировку в престижное издательство, где знакомится с обаятельным и чрезмерно педантичным Трэвором Мэттьюсом (Дилан Спроус). Впрочем, Хардин все же дает о себе знать, не позволяя любимой даже смотреть в сторону других парней. Все ссоры и обиды вмиг забываются, когда парочка снова оказывается в интимной обстановке — у бедолаги Трэвора просто нет шансов. Тем не менее Хардин не забывает периодически показывать свой характер, устраивая семейные скандалы и влипая в разного рода истории. Сама Тесса также показывает благоверному, что уже переросла свой образ «невинной» девочки.

Автор оригинальной серии романов «После» Анна Тодд, равно как и ее предшественница Э. Л. Джеймс, решила сосредоточить весь контроль над экранизацией второй части в своих руках. Когда производством фильма заведует человек, не имеющий никакого отношения к кинематографу, жди беды. Она, как водится, не заставила себя ждать: сиквел явно проигрывает и без того далекому от идеала оригиналу. Сюжет здесь стал еще более хаотичным, а диалоги героев — еще менее осмысленными. Большую часть экранного времени они выясняют отношения и занимаются сексом в самых разнообразных позах и в самых неожиданных местах. Все это могло бы сойти за художественное софт-порно, если бы градус откровенных сцен превышал отметку 16+. Однако все мы прекрасно понимаем, что при ином рейтинге целевая аудитория просто не попала бы на показ. При этом продюсеры не гнушаются добавить в каждый пикантный кадр назойливый продакт плэйсмент, который окончательно убивает и без того слабую химию на экране (спасибо, Victoria Secret).

«После. Глава 2»

Единственным светлым пятном в этой пучине всепоглощающих подростковых гормонов оказался, как ни странно, персонаж Дилана Спроуса. Трэвор, в контраст главным героям фильма, предпочитает думать головой, а не сердцем. Его поступки рациональны, логичны и понятны. На совершение каких-либо глупостей просто нет времени: его хронометраж слишком ограничен. Однако даже за эти несчастные 15 минут Спроус умудряется выдать несколько действительно комичных импровизаций и сказать пару важных фраз. В частности, о том, что зависимость в отношениях никогда не доводит до добра. Жаль только, что героиня Тессы упорно не хочет к нему прислушиваться. В целом, функционал Трэвора в этой истории не очень понятен: до полноценного соперника Хардина Скотта он точно не дотягивает. Не исключено, что этот персонаж еще покажет себя в будущем. Как известно, двум продолжениям «После» уже официально дали «зеленый свет». Остается только надеяться, что авторы хотя бы попытаются придать немного смысла всему происходящему, ведь вышедший на экраны сиквел сложно назвать самостоятельным фильмом. Здесь нет четкого сюжета (даже пресловутого любовного треугольника!), сами герои застряли в бесконечном цикле разрывов и примирений, а все сопутствующие персонажи напоминают скорее симпатичные декорации, чем настоящих людей. Впрочем, все это вряд ли станет преградой для тех, кто искренне верит, что настоящая любовь побеждает абсолютно все, будь то слабый сценарий или бессмысленная цензура.

Оля Смолина