Чернобыль, 2020

Первый российский полнометражный фильм о страшнейшей катастрофе в Чернобыле, рассказывающий о подвиге трех совершенно не подготовленных к предстоящей миссии людей.
В своей второй режиссерской работе Данила Козловский обращается к трагедии почти 40-летней давности, которая, тем не менее, по-прежнему вызывает интерес кинематографистов по всему миру, — аварии на Чернобыльской АС. За последние несколько лет, кроме сериала HBO, имевшего колоссальный успех во всем мире, этой же теме был посвящен российский телесериал «Чернобыль. Зона отчуждения», а сама катастрофа упоминалась, например, во «Тьме» — одном из самых популярных проектов сервиса Netfliх. За 34 года события в Чернобыле обросли массой мифов, и, конечно, режиссеры и сценаристы с радостью их эксплуатируют.
Когда 25 апреля 1986 года тысячи людей в Чернобыле ложились спать, никто не подозревал, что через несколько часов произойдет то, что изменит их жизнь и жизнь всего мира навсегда. Пожарный Алексей (Данила Козловский), инженер Валерка (Филипп Авдеев) и военный водолаз Борис должны, рискуя жизнями, сделать так, чтобы последствия аварии не стали непоправимыми не только для СССР, но и для всего мира.
Первоначально фильм планировалось назвать «Опасная вода».
В проекте принял участие Александр Роднянский, продюсер таких известных не только в России, но и за рубежом фильмов, как «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, а также «Дылда» Кантемира Балагова.
Когда продюсер Александр Роднянский прислал Даниле Козловскому имеющуюся часть сценария «Чернобыля», тот был близок к тому, чтобы начать работать в качестве режиссера над другим проектом. Но после ознакомления с текстом и встречи с Роднянским он все отложил и взялся за подготовку к съемкам.
При создании фильма режиссер Данила Козловский руководствовался книгой Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», которая в свое время сильно его потрясла.
Режиссер Данила Козловский неоднократно подчеркивал, что его фильм — не российский ответ американскому сериалу HBO «Чернобыль», премьера которого состоялась 6 мая 2019 года. Съемки фильма Козловского начались спустя 12 дней после выхода сериала, и режиссер отмечал, что за этот срок невозможно провести подготовку к такому масштабному проекту. По словам продюсера Александра Роднянского, работа над фильмом велась более трех лет, следовательно, не может идти и речи о заимствованиях из американского «Чернобыля».
Рабочим названием проекта было «Когда падали аисты».
Съемки фильма проходили в Будапеште, Москве и в недействующем энергоблоке Курской атомной станции.
Режиссеру Даниле Козловскому удалось убедить руководство «Росатома» допустить его команду до съемок на локациях, на которые прежде посторонних не допускали.
Продюсер Александр Роднянский сам бывал на Чернобыльской АЭС: на пятый день после аварии он приехал туда в качестве режиссера-документалиста.
Алексей Карпушин - обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск - он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.
Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.