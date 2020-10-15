Чернобыль, 2020

Первый российский полнометражный фильм о страшнейшей катастрофе в Чернобыле, рассказывающий о подвиге трех совершенно не подготовленных к предстоящей миссии людей.

В своей второй режиссерской работе Данила Козловский обращается к трагедии почти 40-летней давности, которая, тем не менее, по-прежнему вызывает интерес кинематографистов по всему миру, — аварии на Чернобыльской АС. За последние несколько лет, кроме сериала HBO, имевшего колоссальный успех во всем мире, этой же теме был посвящен российский телесериал «Чернобыль. Зона отчуждения», а сама катастрофа упоминалась, например, во «Тьме» — одном из самых популярных проектов сервиса Netfliх. За 34 года события в Чернобыле обросли массой мифов, и, конечно, режиссеры и сценаристы с радостью их эксплуатируют.

Когда 25 апреля 1986 года тысячи людей в Чернобыле ложились спать, никто не подозревал, что через несколько часов произойдет то, что изменит их жизнь и жизнь всего мира навсегда. Пожарный Алексей (Данила Козловский), инженер Валерка (Филипп Авдеев) и военный водолаз Борис должны, рискуя жизнями, сделать так, чтобы последствия аварии не стали непоправимыми не только для СССР, но и для всего мира.