Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чернобыль Чернобыль
Киноафиша Фильмы Чернобыль

Чернобыль, 2020

2020 / Россия
6.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
Российский фильм с Данилой Козловским о страшнейшей катастрофе в СССР
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Первый российский полнометражный фильм о страшнейшей катастрофе в Чернобыле, рассказывающий о подвиге трех совершенно не подготовленных к предстоящей миссии людей.

В своей второй режиссерской работе Данила Козловский обращается к трагедии почти 40-летней давности, которая, тем не менее, по-прежнему вызывает интерес кинематографистов по всему миру,  — аварии на Чернобыльской АС. За последние несколько лет, кроме сериала HBO, имевшего колоссальный успех во всем мире, этой же теме был посвящен российский телесериал «Чернобыль. Зона отчуждения», а сама катастрофа упоминалась, например, во «Тьме» — одном из самых популярных проектов сервиса Netfliх. За 34 года события в Чернобыле обросли массой мифов, и, конечно, режиссеры и сценаристы с радостью их эксплуатируют. 

Когда 25 апреля 1986 года тысячи людей в Чернобыле ложились спать, никто не подозревал, что через несколько часов произойдет то, что изменит их жизнь и жизнь всего мира навсегда. Пожарный Алексей (Данила Козловский), инженер Валерка (Филипп Авдеев) и военный водолаз Борис должны, рискуя жизнями, сделать так, чтобы последствия аварии не стали непоправимыми не только для СССР, но и для всего мира.

Первоначально фильм планировалось назвать «Опасная вода».

В проекте принял участие Александр Роднянский, продюсер таких известных не только в России, но и за рубежом фильмов, как «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, а также «Дылда» Кантемира Балагова.

Когда продюсер Александр Роднянский прислал Даниле Козловскому имеющуюся часть сценария «Чернобыля», тот был близок к тому, чтобы начать работать в качестве режиссера над другим проектом. Но после ознакомления с текстом и встречи с Роднянским он все отложил и взялся за подготовку к съемкам.

При создании фильма режиссер Данила Козловский руководствовался книгой Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», которая в свое время сильно его потрясла.

Режиссер Данила Козловский неоднократно подчеркивал, что его фильм — не российский ответ американскому сериалу HBO «Чернобыль», премьера которого состоялась 6 мая 2019 года. Съемки фильма Козловского начались спустя 12 дней после выхода сериала, и режиссер отмечал, что за этот срок невозможно провести подготовку к такому масштабному проекту. По словам продюсера Александра Роднянского, работа над фильмом велась более трех лет, следовательно, не может идти и речи о заимствованиях из американского «Чернобыля».

Рабочим названием проекта было «Когда падали аисты».

Съемки фильма проходили в Будапеште, Москве и в недействующем энергоблоке Курской атомной станции.

Режиссеру Даниле Козловскому удалось убедить руководство «Росатома» допустить его команду до съемок на локациях, на которые прежде посторонних не допускали.

Продюсер Александр Роднянский сам бывал на Чернобыльской АЭС: на пятый день после аварии он приехал туда в качестве режиссера-документалиста.

 

Алексей Карпушин - обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск - он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

6.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 апреля 2021
Премьера онлайн 3 июня 2021
Премьера в мире 15 октября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Данила Козловский
Данила Козловский
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Николай Козак
Николай Козак
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про Чернобыль Фильмы про Чернобыль
Фильмы с Данилой Козловским Фильмы с Данилой Козловским
Постер фильма Чернобыль 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Апрель 1986 года. Молодой пожарный Алексей Карпушин (Данила Козловский) мается, работая на пожарной станции в Припяти. Его утомили постоянные нудные проверки, и он планирует переехать в Киев. Алексей встречает свою былую любовь Олю (Оксана Акиньшина) и то ли хочет её вернуть, то ли просто хочет хорошо провести время накануне отъезда. Но все жизненные планы разрушит грядущая масштабная трагедия. Несмотря на прямолинейное название, «Чернобыль» – кино, сторонящееся привязки к…
Читать
ElizavetaPersonal 15 апреля 2021, 08:53
Козловский в этом фильме просто молодец. И актёр и режиссёр. Только 💩фильм как всегда получился с его участием.
katya56 21 апреля 2021, 19:35
Не тратьте время и деньги... Фильм не оправдал ожидания! Очень жаль..
Отзывы Написать
44 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на Netflix за последние месяцы С конца июня общее время просмотра картины на сервисе составило более 57 млн часов.
Написать
22 ноября 2021 13:20
Никита Михалков обвинил «Оскар» в политизированности Режиссер уверен, что отечественные картины не имеют ни малейшего шанса на победу.
Написать
29 сентября 2021 12:09
Международная лига: 5 новых российских фильмов, которые смотрят во всем мире В последние несколько лет российское кино пользуется спросом за рубежом. Многие наши классические и современные фильмы можно найти как в кинотеатрах разных стран, так и на стриминговых платформах. Пока все обсуждают культового «Брата», появившегося на Netflix, мы решили рассказать, какие новые фильмы этого года уже приобретены для международного проката.
Написать
14 июля 2021 19:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши