«Атакан. Кровавая легенда»: Рецензия Киноафиши

Ещё один фильм про студентов, которые лучше бы не спускались под землю.

Университетский преподаватель Дмитрий Митин (Владимир Кузнецов) читает лекции о том, как советские спецслужбы якобы пытались использовать в своих целях потусторонние силы. Самым важным артефактом этой работы является скрытый под Петербургом могущественный и опасный языческий алтарь Атакан. Студенты откровенно потешаются над конспирологическими изысканиями преподавателя, но ученица Нора (Ксения Плюснина), влюбленная в своего преподавателя, Дмитрию верит. Её дедушка участвовал в строительстве метро под Питером и якобы в пятидесятые столкнулся с этой силой. Преподаватель и ученица организовывают экспедицию, в которую, к неудовольствию Дмитрия записываются друзья Норы, а для них это просто прикольное приключение. Конечно же, ничего прикольного друзья под землей не найдут, наоборот, столкнутся со смертельной опасностью.

Атакан. Кровавая легенда

Группа молодых людей собирается полезть в опасное подземелье – распространённая завязка хоррор-сюжета. Неудивительно, что фильм дебютанта Александра Гришина похож на многие другие фильмы, и украинскую «Штольню», и «Спуск» Нила Маршалла, но более всего – на «Париж: Город мёртвых». С американским ужастиком «Атакан» объединяет стилистическая установка на псевдодокументальность. Но если зарубежный фильм более конкретен как мокьюментари, то отечественному фильму постоянно мешает стилистическая разболтанность. Периодически фильм выглядит даже относительно страшно (с поправкой на очевидную вторичность выбранных приёмов), но иногда то скатывается в непростительное даже для хоррора нагнетание красок, а иногда то ли осознанно, то ли нет становится смешным.

Атакан. Кровавая легенда

Нет в фильме и заметных персонажей, которым хочется сопереживать. Преподаватель Митин, кажется, недостаточно экспрессивен и эксцентричен для помешанного на чертовщине фрика, а мотивация Норы до конца фильма остаётся очень размытой. Финальный аккорд, который якобы должен был эту мотивацию прояснить, только больше вводит в недоумение.

Казалось бы, фильм может вытащить петербургский колорит, но если «верхний» город показан красиво и колоритно, то подземный Петербург представляет собой обезличенную штольню, где за каждый углом потенциальная угроза, которая может и страшна героям, но вряд ли зрителю.

Атакан. Кровавая легенда

В итоге основным зрителем этого фильма станут отъявленные фанаты жанра подземного хоррора, которым не то, чтобы принципиально важна оригинальность и которые рады смотреть знакомые и любимые художественные приёмы.

Пётр Волошин