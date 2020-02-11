«Цвет из иных миров»: Рецензия Киноафиши

Нэйтан Гарднер с женой и троицей детей поселился на старой ферме своего отца. Увы, практически все члены семьи не очень довольны этим. Супруга серьёзно больна, а каждый из детей находит странные способы времяпрепровождения. Неожиданно на территорию фермы падает загадочный метеорит. Сначала он просто светится невиданным цветом, а потом начинает менять всю окружающую землю и её обитателей. И жизнь Гарднеров с каждым днём становится всё более жуткой.

Произведения легендарного Говарда Филлипса Лавкрафта — извечный источник страдания режиссёров. Их культовость и невероятная атмосфера делают книги очень привлекательными для экранизации. Но талант автора описывать какой-то нематериальный и мистический ужас не позволяет перенести истории на экран хоть сколько-то близко к оригиналу.

Цвет из иных миров

«Цвет из иных миров» — наиболее яркое отражение этой проблемы. Рассказ, который сам Лавкрафт называл своим лучшим произведением, неоднократно экранизировали. И каждый раз постановщики упирались в первую и главную задачу: автор описывал некий цвет, которого люди раньше не видели и не могут даже объяснить. В кино же возможно передать только уже знакомый спектр. Оригинально эту проблему решили лишь в немецкой картине «Цвет» 2010 года, сняв всё действие чёрно-белым и раскрасив только проявления инопланетного метеорита.

Не смог разобраться с задачей и автор нового фильма Ричард Стэнли. В нынешней версии тот самый инопланетный цвет будет просто розовым, иногда переходящим в неон и распадающимся на радугу. Красиво, но всё же ничего необычного.

Цвет из иных миров

Однако нужно отдать должное, Стэнли поступил честно. Он взял лишь основу произведения Лавкрафта, сильно упростив все события, и превратил «Цвет из иных миров» в классический камерный хоррор, будто пришедший из семидесятых.

Время действия сократилось, персонажей стало меньше, а весь кошмар состоит в жутких видениях и последующих мутациях. Причём режиссёр совершенно явно берёт целые сцены из старого кино: женщина, яростно нарезающая овощи в опасной близости от пальцев, жуткий колодец посреди участка, странное поведение домашних животных. Всё это вместе с неоновыми тонами и синтезаторным саундтреком буквально кричит о ностальгической атмосфере фильма.

К этому же ретро-стилю можно отнести и образ Николаса Кейджа в новой картине. После недавнего триумфа в «Мэнди» им снова заинтересовались любители необычных хорроров и арт-хауса. Увы, снова разыграться до полного безумия в «Цвете из иных миров» ему не дают. Но всё же к финалу у актёра получается нагнать атмосферу, причём ровно противоположным приёмом: герой якобы пытается сохранять спокойствие на фоне происходящих кошмаров. И от этого Кейдж кажется ещё страннее и страшнее.

Цвет из иных миров

В остальном же картина полностью эксплуатирует стилистику b-movie, то пугая самыми классическими приёмами вроде жутких уродцев и выскакивающих животных, то уходя в какое-то откровенное безумие спецэффектов без особых пояснений. Срабатывает этот подход не всегда и наверняка зацепит не так глубоко, как хотелось бы режиссёру. Но всё же создать настроение у него получается.

В конечном итоге от произведения, в котором описывалась невозможность понять инопланетный разум (если пришельцы вообще разумны в человеческом понимании), не осталось буквально ничего. «Цвет из иных миров» покажет лишь мутации, сопровождающиеся странным поведением героев. Это точно порадует любителей дешёвых ужастиков, которые раньше распространяли сразу на видеокассетах, а заодно и поклонников Николаса Кейджа. А за более сложными темами лучше обратиться к Алексу Гарленду и его «Аннигиляции», оказавшейся значительно ближе к духу Лавкрафта, чем все экранизации.

Алексей Хромов