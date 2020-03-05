Один вдох, 2020

После комедии «Любовницы» режиссер Елена Хазанова возвращается на большой экран со спортивной драмой «Один вдох». Авторов идеи вдохновила Наталья Молчанова — чемпионка мира по фридайвингу. В одном из интервью Хазанова отметила, что картина не является байопиком, хотя за основу и взята история жизни Натальи. Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова.

Героиня фильма «Один вдох» Марина Гордеева недавно развелась с мужем. К сорока годам у нее есть только нелюбимая работа и депрессия. Женщина решает провести какое-то время на море, чтобы отдохнуть, прийти в себя и пересмотреть свое отношение к жизни.

На отдыхе Марина случайно знакомится со спасателем Игнатом, который увлекается фридайвингом. Вместе они делают несколько пробных заплывов, во время которых Марина влюбляется в этот опасный вид спорта. После отдыха на море женщина загорается желанием заниматься фридайвингом. Теперь в ее жизни новая цель — она хочет поставить мировой рекорд по нырянию в глубину.

На пути к мечте Марина сталкивается со скептически настроенными тренерами, которые отказываются ей помогать – но Марина не собирается сдаваться и не считает возраст серьезной преградой.

При создании образа героини Виктория Исакова вдохновлялась биографией Натальи Молчановой. Актриса сказала, что «Один вдох» — история сильной женщины, которую не остановил ни возраст, ни мнение окружающих, ни другие обстоятельства.