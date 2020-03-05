Один вдох, 2020

После комедии «Любовницы» режиссер Елена Хазанова возвращается на большой экран со спортивной драмой «Один вдох». Авторов идеи вдохновила Наталья Молчанова — чемпионка мира по фридайвингу. В одном из интервью Хазанова отметила, что картина не является байопиком, хотя за основу и взята история жизни Натальи. Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова.
Героиня фильма «Один вдох» Марина Гордеева недавно развелась с мужем. К сорока годам у нее есть только нелюбимая работа и депрессия. Женщина решает провести какое-то время на море, чтобы отдохнуть, прийти в себя и пересмотреть свое отношение к жизни.
На отдыхе Марина случайно знакомится со спасателем Игнатом, который увлекается фридайвингом. Вместе они делают несколько пробных заплывов, во время которых Марина влюбляется в этот опасный вид спорта. После отдыха на море женщина загорается желанием заниматься фридайвингом. Теперь в ее жизни новая цель — она хочет поставить мировой рекорд по нырянию в глубину.
На пути к мечте Марина сталкивается со скептически настроенными тренерами, которые отказываются ей помогать – но Марина не собирается сдаваться и не считает возраст серьезной преградой.
При создании образа героини Виктория Исакова вдохновлялась биографией Натальи Молчановой. Актриса сказала, что «Один вдох» — история сильной женщины, которую не остановил ни возраст, ни мнение окружающих, ни другие обстоятельства.
Виктория Исакова снялась в короткометражке режиссера Наташи Меркуловой и продюсера Юлии Мишкинене «Сестры» в 2016 году. Эта короткометражка вошла в состав киноальманаха «Очень женские истории», премьера которого также состоится в 2020 году.
Фильм не является байопиком, но, тем не менее, основан на истории жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Российская спортсменка начала заниматься фридайвингом только в 40 лет, она сумела поставить более 40 мировых рекордов, стать чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России.
Наталья Молчанова стала первой женщиной в мире, которая смогла задержать дыхание на 9 минут и погрузиться без акваланга на глубину 100 метров.
Почти все съемки картины «Один вдох» проходили под водой, а часть из них снимали в открытом море на глубине до ста метров — впервые в истории российского кино. Для таких сложных съемок пригласили специальную съемочную команду на открытой воде и режиссера Жюля Готье.
Наталья Молчанова пропала без вести 2 августа 2015 года во время очередного погружения у берегов острова Ибица в Испании. 4 августа спортсменку объявили погибшей, а 7 августа все поиски были остановлены.
Съемки фильма проходили в 2018-2019 году в Академии МЧС в Химках, а сцены погружения снимали в открытом море у берегов Мальты.
Для подготовки к роли актриса Виктория Исакова год занималась фридайвингом.
Марине Гордеевой - сорок. За плечами - неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг: опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг - собственный страх. Фильм основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.