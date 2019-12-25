«Вторжение»: Рецензия Киноафиши

В начале 2016 года Фёдор Бондарчук при колоссальной поддержке государства встряхнул российский прокат, выпустив «Притяжение» — масштабную подростковую фантастику о пришельцах и любви в Чертаново. Картина заработала в прокате больше миллиарда рублей, и дело тут, кажется, не только в массированной атаке ВГТРК. При всей нескладности сюжета и абсурдных перепадах настроения, которые фильм словно перенял от целевой аудитории, «Притяжению» удалось ухватить повестку за грудки и вытрясти из неё историю, понятную каждому. В картине была идея, был броский сеттинг, воспевший урбанистический ад Чертаново, были достойные спецэффекты. Минусов, конечно, хватало, но не так часто наши госхолдинги зовут смотреть на большом экране любовь во время протестов.

Большими сборами вымощена дорога к сиквелу, и тот не заставил себя ждать. Бюджет продолжения вырос до 900 миллионов рублей (опять вложился «Фонд кино»), а в прокате авторы рассчитывают на три миллиарда, что до этого удавалось только одной российской картине — «Движению вверх». Правда, в этот раз у Бондарчука будут серьёзные конкуренты: в кинотеатрах «Вторжение» столкнётся со «Звёздными войнами» и парой амбициозных российских премьер. Что ж, с великой силой приходит великая ответственность — Минкульт наверняка знает это не хуже нас.

«Вторжение» начинается спустя два года после событий первого фильма. Юля (Ирина Старшенбаум) и вечный обитатель френдзоны Гугл (Евгений Михеев) учатся в МГУ и пытаются справиться с прошлым. После событий в Чертаново за девушкой по пятам следует охрана, а Минобороны регулярно обследует её в своей лаборатории. Юля может управлять водой, но как она это делает — не очень понятно. Отец Юли, генерал Лебедев (Олег Меньшиков), получил повышение, но чувствительнее от этого не стал, поэтому не мешает учёным проводить стресс-тесты. Во время очередного обследования Юлю сталкивают с её горе-бывшим — Артёмом (Александр Петров), которого специально привозят из тюрьмы. Ничем хорошим это не заканчивается: сила девушки выходит из-под контроля. В тот же вечер невесть откуда появляется Хэкон, пара сбегает в замкадовскую глушь и планирует улететь с планеты, но тут вмешиваются соотечественники пришельца. Огромный корабль «Ра», управляемый искусственным интеллектом, видит в Юле угрозу и хочет избавиться от неё. «Ра» взламывает сначала Минобороны, а потом и всю Россию — так начинается большая информационная война.

Сценаристы первой картины — Олег Маловичко, Андрей Золотарёв и Ольга Ларионова — три года назад наломали столько дров по пути к толерантности, что пришлось вмешаться BadComedian. В новом фильме команда та же (не считая Ларионовой), но история получилась на порядок стройнее. Главное, никуда не делась социально-политическая повестка: фильм Бондарчука был одним из немногих, который прямо задавал неудобные вопросы. На смену ксенофобским бунтам «Притяжения» в новой части пришли фейковые новости, а с ними атмосфера паранойи и хаоса (протесты прилагаются).

Информационное вмешательство в фильме разыграно пусть и грубо, но как-то трогательно и даже комично: такое чувство, будто дети дорвались до сладкого. В мире так много говорят о взломе всемирной Сети — наконец-то можно его разыграть. А все эти фельдъегерские службы и нарочитое бурчание по поводу современных технологий в картине больше напоминают шарж на «суверенный интернет», чем госзаказ. Да и в самоиронии авторам не откажешь: первый фейк появляется на «России-1», в кадре узнаваемо интонирует Брилёв, а сами военные не могут отличить родственника от взбесившегося бота. Но фильм от этого только прибавляет в актуальности: главная война в XXI веке — война информационная; это и пришельцам понятно.

Если в цифровых технологиях мы, скорее, отстающие (удивительная честность), то в военном ремесле по-прежнему одни из лучших. Ко второй части космическая франшиза Бондарчука окончательно стала главным рекламным агентом армии России. Во «Вторжении» война идёт вовсю: по дорогам рассекают «Рыси», кружат вертолёты, работают ПВО и бомбардировщики. На экране Минобороны играет мускулами, но выглядит это органично и не стыдно: сюжет позволяет, да и снято здорово (спасибо Владиславу Опельянцу). Сбылась наша голубая мечта: уж здесь мы ни в чём не уступаем Голливуду, который почти столетие официально сотрудничает с военными и ничуть этого не стесняется. На первый взгляд «Вторжение» легко заподозрить в пропаганде: вмешательство во внутренние дела, дезинформация, спасительная роль армии, — но фильм совсем не об этом. Скорее даже наоборот: кроме банальной истории взросления это ещё и выпад против тотального контроля и бездушной рациональности. События картины — это череда решений, принятых за Юлю, и чем больше мужчины настаивают на своём, тем хуже. Пока в героине ещё только теплится сила, близкие соревнуются за право диктовать ей и миру свои условия. Каждый из них воплощает свой тип рациональности: отец — рациональность государственная, Артём — мещанская, Хэкон — научная. Здесь же — всезнающий искусственный интеллект, от которого не спрятаться; сначала — друг и помощник (Сол), потом — радикальная программа зачистки (Ра). Весь этот мужской аналитический арсенал власти и контроля в итоге оказывается бесполезен. «Кто вам дал право за меня решать?» — кричит Юля, пока Москва уходит под воду. Нет ответа. Правда, нет его и у сценаристов, которые так и не придумали, как толково расставить всё по местам и вернуть героине волю. Финал выглядит не очень убедительно, да и сравнение женской природы с иррациональной стихией — та ещё находка. Здорово, что российское зрительское кино хочет дать голос женщине, но пока это даётся ему с большим трудом. Если «Притяжение», как зарвавшийся подросток, торопилось высказаться и требовало особого внимания к своей персоне, то «Вторжение» получилось взрослее и сдержаннее. Здесь меньше пустых обещаний, меньше болтовни, больше последовательности и цельности. Фильм, как и его героиня, готов выйти во взрослую жизнь, и напутственные слова ему не нужны. Отеческая опека СМИ и снисхождение тоже ни к чему: пришло время отвечать за свои поступки. Пусть зрители сами решат, «выросло» наше кино или нет. На ошибках нужно учиться, а не замазывать их штрихом.

Евгений Ермакович