«Небесная команда»: Рецензия Киноафиши

Молодой болельщик Артем (Антон Рогачев — «Клиника счастья», «Дылды») посвящает немало времени своей жизни матчам любимой хоккейной команды «Локомотив Ярославль». Впоследствии он занимается и в спортивной школе, где оттачивает навыки и умения настоящего хоккеиста. Дерзкий нрав, буйный характер и отсутствие фигуры отца в качестве ролевой модели делают из Артема «тяжелого» игрока. Директор спортивной школы (Алексей Гуськов — «Турецкий гамбит», «Элефант») отчитывает парня: «Талант у тебя есть, а вот с дисциплиной проблемы».

Вместе с тем хоккеисты «Локомотива» (с ними и другие члены клуба) готовятся к важному для команды матчу. Технический персонал обрабатывает лед на стадионе Ярославля, заботливая Маня (Ирина Розанова — «Скажи ей», «Облако-рай») раскладывает одежду хоккеистов по шкафчикам, жены молодых спортсменов наслаждаются последними минутами свободы — по возвращении из Минска девушки планируют коллективную свадьбу, ведь их избранники накануне матча в разных обстоятельствах сделали дамам предложение руки и сердца. Ничего не предвещает беды, членов команды «Локомотив Ярославль» местные жители готовы буквально носить на руках.

События разворачиваются в сентябре 2011 года, когда та самая команда должна сыграть выездной матч с «Динамо Минск» в столице Беларуси. Фильм рассказывает о дне, предшествующем катастрофе, параллельно погружая зрителя в прошлое. Путем многочисленных разрозненных флэшбэков создатели картины пытаются воссоздать атмосферу накануне трагедии. Стоит отметить, что над созданием гнетущего ощущения, будто вот-вот произойдет нечто ужасное, авторы как следует потрудились (кажется, это было единственное, над чем действительно была проведена большая работа). То натужное музыкальное сопровождение вдарит на полной громкости, то крупный план очередного персонажа второго плана зафиксирует микровыражение невесть откуда взявшейся напасти.

Небесная команда

Первое и, пожалуй, главное, что нужно знать об этом кино — оно явно делалось, чтобы впоследствии выглядеть (так называемым) «народным фильмом». Как, например, смотрятся до сих пор «28 панфиловцев» Кима Дружинина или «Землетрясение» Сарика Андреасяна. О таких работах трудно высказываться в совершенно любом ключе. Скажешь плохо — пляшешь на костях, не уважаешь память (в данном случае тема сложная сама по себе, плюс 10-летие большой трагедии, которая коснулась не только жителей Ярославля и родственников погибших, но и всех спортивных болельщиков и поклонников хоккейного клуба). Скажешь хорошо — будешь выглядеть предвзятым и «продавшимся» (хотя за текст о кино или сериале критику платит вовсе не прокатчик или создатель картины; увы, это до сих пор распространенное заблуждение).

К сожалению, «Небесная команда», сделанная довольно маститым режиссером Владимиром Алениковым («Приключения Петрова и Васечкина», «Нужные люди»), представляет из себя вовсе не фильм, а набор аляповатых скетчей, которые не без труда складываются в единую историю. Впрочем, даже главный, казалось бы, сюжет — путешествие молодого хоккеиста Артема, который держит путь «из варяг в греки» (из Ярославля в Минск) — обрывается, толком не начавшись. Парень, характер и внутренний мир которого зрителям представили впопыхах (хотя и на том спасибо — другим персонажам повезло куда меньше), вламывается в кабинет директора спортивной школы, по какой-то неведомой причине крадет памятный баннер «Локомотива» и собственноручно везет его на злополучный матч.

Если вы хотите разобраться, как он дошел до жизни такой и что сподвигло Артема на столь рискованный маневр, расслабьтесь — времени на объяснения у «Небесной команды» нет. Зато есть время, чтобы занять внимание зрителя небольшими «перебивками» — второстепенными сюжетами о тяжелой и неказистой жизни болельщиков. То молчаливый Странник (болельщик «Локомотива», образ которого воплотил Андрей Мерзликин) уезжает на матч любимой команды подальше от нелюбимой жены, то харизматичная Барселона (болельщица, которую сыграла Анна Уколова) оставляет детей без присмотра, чтобы метнуться до Минска и обратно.

Небесная команда

К середине повествования ни одна из историй уже не в состоянии увлечь за собой. Поэтому создатели пускают в ход продакт-плейсмент. Кажется, что никакого желания создать памятный портрет «Локомотива» с уважением к погибшим хоккеистам у авторов просто нет. Зато лучшие традиции «Елок» Тимура Бекмамбетова живут и здравствуют! Рекламные вставки в виде логотипов различных компаний занимают порядка 40% хронометража. Зрителю крупным планом пихают с экрана лейблы страховой компании «Согаз», мобильного гиганта «Мегафон» и сети аптек «Ригла» так, будто он попал на сеанс фестиваля рекламы «Каннские львы», а не на спортивную драму.

Еще одна важнейшая проблема опуса Аленикова заключается в том, что «Небесная команда» — это фильм не о хоккеистах «Локомотива», а о болельщиках. Ни одного лица «золотого» состава «Локомотив Ярославль» вы в кадре не увидите — видимо, не смогли договориться с руководством хоккейного клуба (который, кстати, никак не участвовал в создании ленты). В эпизодах, где спортсмены все-таки появляются, используются документальные вставки с реальных хоккейных матчей, а в игровых сценах они возникают исключительно со спины.

Небесная команда

По словам режиссера, он беседовал с близким окружением игроков, а также с преданными поклонниками хоккейного клуба и брал из их рассказов «бытовые истории». Отсюда, по всей видимости, детали, которые что-то скажут той самой узкой прослойке зрителей, которые будут угадывать в кадре самих себя, но совершенно не работают на широкую аудиторию. Очередной гвоздь в крышку «гроба» этой киноподелки вбивает мрачный, серый цветокор, преследующий всех персонажей в любом временном отрезке фильма, а также резкий монтаж, перебивающий еле заметное напряжение в самых неподходящих для этого местах.

Рассказывая историю болельщиков, Алеников пытается сместить градус трагизма, условно говоря, в сторону света. Картина «Небесная команда» в начале своего производственного цикла, по всей видимости, имела под собой благие цели и в целом положительную коннотацию — не манипулировать эмоциями зрителей и познакомить его с преданным команде окружением. Но в итоге знаменитое крылатое выражение обрело реальный пример; «Небесная команда» — тот случай, когда благими намерениями была вымощена дорога в художественный ад. Это не просто некачественный фильм, это надругательство над памятью молодых ребят, погибших 10 лет назад. Совсем не такого кино заслуживает «золотой» состав команды «Локомотив Ярославль».