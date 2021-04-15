«Чернобыль»: Рецензия Киноафиши

Апрель 1986 года. Молодой пожарный Алексей Карпушин (Данила Козловский) мается, работая на пожарной станции в Припяти. Его утомили постоянные нудные проверки, и он планирует переехать в Киев. Алексей встречает свою былую любовь Олю (Оксана Акиньшина) и то ли хочет её вернуть, то ли просто хочет хорошо провести время накануне отъезда. Но все жизненные планы разрушит грядущая масштабная трагедия.

Несмотря на прямолинейное название, «Чернобыль» – кино, сторонящееся привязки к исторической реальности. Фильм начинается титром, что он вдохновлён реальными событиями, а не основан на них (в российском кино этот титр встречается не так часто), имена исторических личностей, даже тех, кто легко узнаётся, изменены, настенный календарь подчёркивает, что события завязки происходят аж 11 апреля. Создатели картины подчёркивают, что это не исследование причин катастрофы, а история личной драмы на фоне глобальной трагедии.

Чернобыль

«Чернобыль» Козловского и Роднянского действительно мелодраматичен, более того, первый акт фильма содержит в себе винтажные причёски, композиции из эфира ностальгических радиостанций, вполне понятную любому человеку из постсоветского пространства романтическую историю, мороженое за копейки – всё, что не имеет отношения к трагедии на Чернобыльской АЭС. Начинает казаться, что никакой катастрофы уже и не будет, разве что любовная.

Но когда наступает действительно большая беда, фильм становится убедительнее и страшнее. Хороший жанровый режиссёр Козловский (сумевший создать кино о футболе – дорогого стоит) снимает фильм-катастрофу с бо́льшим упоением, чем снимал мелодраму. Об исторической правдоподобности уже как-то даже и неуместно вспоминать, ведь в отдельных моментах «Чернобыль» захватывает и трогает. Проблема, что только в отдельных.

Чернобыль

Конечно, трудно не сравнивать эту картину с недавним «Чернобылем» Мэйзина и Рёнка. Странно не сравнивать два фильма об одном явлении, названные одинаково и вышедшие с интервалом в два года. Проблема в том, что критерии этого сравнения не так уж и ясны. Сериал от HBO был куда ближе к высокому искусству, насколько уместно употреблять это понятие в отношении флагманского шоу на большом канале. У создателей «Чернобыля» 2021 года совсем другие эстетические координаты: они делают большое студийное кино для массового зрителя.

Беда здесь не в том, что любое сравнение двух недавних «Чернобылей» будет не в пользу российского. Дело в том, что это обоснованное лишь отчасти желание их сравнивать возникает из-за недостаточной разработанности темы в кино. Да, есть «В субботу» Миндадзе, «Год собаки» Арановича, «Распад» Михаила Беликова, но эти картины, во-первых, не относятся к массовому кино, во-вторых, не используют даже названия города, обходясь очевидными перифразами вроде «города энергетиков». Чернобыльской темы в нашем кино как бы и не было, а ведь это одно из важнейших событий в истории XX века. Следствием неотрефлексированности становится болезненное отношение. Именно поэтому зритель предъявляет завышенные требования: обращаться к этой теме всё равно что беспокоить больной зуб или незажившую рану. В отрыве же от бесполезных сравнений мы видим и множество слабых мест фильма, будь то плакатные диалоги, затянутость первого акта или местами невнятно сведённый звук, но и находим несколько очень сильных и впечатляющих сцен, интересных персонажей.

Чернобыль

Данила Козловский, традиционно игравший героев, близких к идеальности, здесь сыграл персонажа хитрого и во многом трусливого. Героем он становится как бы вопреки своей отчаянно не героической натуре. Похожим образом к героизму (но сразу скажем, куда более осознанно) приходит герой Филиппа Авдеева, изначально кажущийся совсем безвольным.

Вся эта история про далеко не идеальных людей хороша уже тем, что говорит о важной исторической проблеме. Да, глубина погружения в эту проблему ничтожно мала, но то, что о Чернобыле снимают большое кино, – хороший знак. Именно поэтому в первую очередь стоит посмотреть «Чернобыль» людям с девственными знаниями о трагедии на станции. Да, фильм не создаст исчерпывающей картины исторического события, но сможет заинтересовать. И, что несколько неожиданно, лента может понравиться поклонникам и поклонницам мелодрам.