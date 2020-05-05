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Криминальные боссы Криминальные боссы
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Arkansas

Криминальные боссы, 2020

2020 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Два незадачливых наркоторговца срывают крупную сделку и ждут неминуемой расплаты.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сделка двух наркоторговцев идет не по плану, и теперь их ждут серьезные последствия.

Фильм начинается со знакомства с героем Кайлом (Лиам Хемсворт). Это неразговорчивый молодой наркоторговец, который работает на таинственного человека по прозвищу Фрог. У Кайла нет никаких амбиций, и он находится на нижней ступени наркобизнеса на юге США, где с организованной преступностью одни проблемы. 

 Внезапно у него появляется новый напарник — парень по имени Суайн (Кларк Дьюк), который отличается общительностью и дерзостью. Вскоре их двоих переводят на работу смотрителями парка. Это является лишь прикрытием для разворачивания крупного наркобизнеса. Если днем они обычные работники местного парка, то ночью занимаются запрещенной курьерской доставкой. Кайл и Суайн никогда не видели своего босса Фрога. Они живут спокойной и весьма скучной жизнью, в которой Суайн даже успевает заводить отношения, в то время как Кайлу чужда любая форма романтики. Вскоре героев ждут большие неприятности — им предстоит ощутить на своей шкуре гнев загадочного босса. 

Между тем действие периодически возвращается в Арканзас 1985 года, чтобы рассказать историю главаря Фрога. Начиная как обычный владелец ломбарда, он постепенно ввязывается в преступную деятельность. В конечном итоге мы видим, как именно Фрог приходит к торговле наркотиками, заставляя других делать всю грязную работу. 

Фильм одновременно показывает, как Фрог начинает свое восхождение к статусу вора в прошлом и как Кайл с Суайном пытаются разгребать свои проблемы в настоящем. 

«Криминальные боссы» — экранизация книги американского писателя Джона Брэндона «Арканзас». Роман был опубликован в 2009 году. 

Оригинальное название переводится как «Арканзас».

Режиссером и сценаристом картины выступил Кларк Дьюк. Он также сыграл роль Суайна, одного из наркоторговцев. Это первый полнометражный фильм Дьюка. Ранее он снял пару короткометражек и сериал «Кларк и Майк». Кларк Дьюк известен своими актерскими работами в таких проектах, как «Пипец», «Очень плохие мамочки», «Машина времени в джакузи», «Тысяча слов», «Секс-драйв».

Кларк Дьюк сам родом из Арканзаса, из города Гленвуд. 

Роль Кайла сыграл актер Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Последняя песня», «Паранойя»).

Лиам Хемсворт и Вивика А. Фокс уже работали вместе в фильме «День независимости: Возрождение».

Кларк Дьюк и Брэд Уильям Хенке появлялись в сериале «Офис».

Мировая премьера «Криминальных боссов» должна была состояться на фестивале South by Southwest 15 марта 2020 года, но мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Основные съемки проходили в городе Мобил, штат Алабама, и в родном городе режиссера Гарланде, штат Арканзас. 

Кайл и Суайн работают под крышей живущего в Арканзасе наркобарона по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать.

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера онлайн 5 мая 2020
Премьера в мире 5 мая 2020
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Кларк Дьюк
Кларк Дьюк
В ролях
Винс Вон
Винс Вон
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Джон Малкович
Джон Малкович
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Молодой наркокурьер Кайл живет и работает на юге США, где с организованной преступностью все так плохо, что герой даже не рассчитывает на какие-либо перемены в своей карьере. Но внезапно у Кайла появляется новый напарник по имени Суайн. Днем героям необходимо притворяться смотрителями парка в городе Арканзас, а в другое время разворачивать крупный наркобизнес. Они оба работают на человека по прозвищу Фрог, которого, впрочем, никто из них никогда не видел. Вскоре одна из сделок идет не по плану,…
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User 5 декабря 2020, 22:02
Болда неимоверная . Не стоит смотреть вообще
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Кадры из фильма Все кадры
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