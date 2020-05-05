Криминальные боссы, 2020

Сделка двух наркоторговцев идет не по плану, и теперь их ждут серьезные последствия.

Фильм начинается со знакомства с героем Кайлом (Лиам Хемсворт). Это неразговорчивый молодой наркоторговец, который работает на таинственного человека по прозвищу Фрог. У Кайла нет никаких амбиций, и он находится на нижней ступени наркобизнеса на юге США, где с организованной преступностью одни проблемы.

Внезапно у него появляется новый напарник — парень по имени Суайн (Кларк Дьюк), который отличается общительностью и дерзостью. Вскоре их двоих переводят на работу смотрителями парка. Это является лишь прикрытием для разворачивания крупного наркобизнеса. Если днем они обычные работники местного парка, то ночью занимаются запрещенной курьерской доставкой. Кайл и Суайн никогда не видели своего босса Фрога. Они живут спокойной и весьма скучной жизнью, в которой Суайн даже успевает заводить отношения, в то время как Кайлу чужда любая форма романтики. Вскоре героев ждут большие неприятности — им предстоит ощутить на своей шкуре гнев загадочного босса.

Между тем действие периодически возвращается в Арканзас 1985 года, чтобы рассказать историю главаря Фрога. Начиная как обычный владелец ломбарда, он постепенно ввязывается в преступную деятельность. В конечном итоге мы видим, как именно Фрог приходит к торговле наркотиками, заставляя других делать всю грязную работу.

Фильм одновременно показывает, как Фрог начинает свое восхождение к статусу вора в прошлом и как Кайл с Суайном пытаются разгребать свои проблемы в настоящем.