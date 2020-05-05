Криминальные боссы, 2020

Сделка двух наркоторговцев идет не по плану, и теперь их ждут серьезные последствия.
Фильм начинается со знакомства с героем Кайлом (Лиам Хемсворт). Это неразговорчивый молодой наркоторговец, который работает на таинственного человека по прозвищу Фрог. У Кайла нет никаких амбиций, и он находится на нижней ступени наркобизнеса на юге США, где с организованной преступностью одни проблемы.
Внезапно у него появляется новый напарник — парень по имени Суайн (Кларк Дьюк), который отличается общительностью и дерзостью. Вскоре их двоих переводят на работу смотрителями парка. Это является лишь прикрытием для разворачивания крупного наркобизнеса. Если днем они обычные работники местного парка, то ночью занимаются запрещенной курьерской доставкой. Кайл и Суайн никогда не видели своего босса Фрога. Они живут спокойной и весьма скучной жизнью, в которой Суайн даже успевает заводить отношения, в то время как Кайлу чужда любая форма романтики. Вскоре героев ждут большие неприятности — им предстоит ощутить на своей шкуре гнев загадочного босса.
Между тем действие периодически возвращается в Арканзас 1985 года, чтобы рассказать историю главаря Фрога. Начиная как обычный владелец ломбарда, он постепенно ввязывается в преступную деятельность. В конечном итоге мы видим, как именно Фрог приходит к торговле наркотиками, заставляя других делать всю грязную работу.
Фильм одновременно показывает, как Фрог начинает свое восхождение к статусу вора в прошлом и как Кайл с Суайном пытаются разгребать свои проблемы в настоящем.
«Криминальные боссы» — экранизация книги американского писателя Джона Брэндона «Арканзас». Роман был опубликован в 2009 году.
Оригинальное название переводится как «Арканзас».
Режиссером и сценаристом картины выступил Кларк Дьюк. Он также сыграл роль Суайна, одного из наркоторговцев. Это первый полнометражный фильм Дьюка. Ранее он снял пару короткометражек и сериал «Кларк и Майк». Кларк Дьюк известен своими актерскими работами в таких проектах, как «Пипец», «Очень плохие мамочки», «Машина времени в джакузи», «Тысяча слов», «Секс-драйв».
Кларк Дьюк сам родом из Арканзаса, из города Гленвуд.
Роль Кайла сыграл актер Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Последняя песня», «Паранойя»).
Лиам Хемсворт и Вивика А. Фокс уже работали вместе в фильме «День независимости: Возрождение».
Кларк Дьюк и Брэд Уильям Хенке появлялись в сериале «Офис».
Мировая премьера «Криминальных боссов» должна была состояться на фестивале South by Southwest 15 марта 2020 года, но мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
Основные съемки проходили в городе Мобил, штат Алабама, и в родном городе режиссера Гарланде, штат Арканзас.
Кайл и Суайн работают под крышей живущего в Арканзасе наркобарона по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать.