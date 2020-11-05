«Подольские курсанты»: Рецензия Киноафиши

Осеню 1941 года тысячам совсем юных курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ было приказано сдержать подступающих все ближе к Москве фашистов. Эти ребята должны были стать командирами Красной армии, которые приведут страну к победе в Великой Отечественной войне, но для большинства из них жестокость и кровопролитие на Ильинском рубеже стали последним, что они увидели в своей короткой жизни.

Существует распространенное мнение, что любое историческое кино – это способ завуалированно рассказать не о вчерашнем, а о сегодняшнем дне. Декорации и костюмы для него – не более чем камуфляж. «Дюнкерк» Кристофера Нолана, конечно, повествует об одном из эпизодов Второй мировой войны, но важнее в нем, скорее, мысль об объединении тысяч безымянных людей перед лицом общей напасти. В «Кролике Джоджо» режиссер Тайка Вайтити говорит о заведомой абсурдности любой идеологии и необходимости продолжать жить, даже когда весь мир катится в бездну. Эти фильмы, хотя и заявлены как военные, не столько про войну, сколько про людей. Включить их в исторический контекст, и станет ясно, почему они не могли появиться в другое время.

Подольские курсанты

К историческому кино в России это тоже относится, но в нем сложилась настораживающая традиция штамповать один за другим фильмы о войне, большинство из которых посвящено Великой Отечественной. Наверное, ничего страшного в этом нет, учитывая ее важность для россиян, особенно тех, кто постарше. Но в тысячный раз делать ставку на героический пафос и зрелищность уже кажется моветоном. Именно так и произошло с «Подольскими курсантами»: сплошь и рядом патетика, патриотические речи и взрывы в замедленном движении. Все это под душераздирающую музыку, единственной целью которой, кажется, становится выдавливание из зрителей слезы. Прием избитый, хотя в большинстве случаев эффективный. Но больше всего поражает количество экранного времени, потраченного на изображение, собственно, самих военных действий. Вероятно, любого, кто видел батальные сцены из «Войны и мира» Сергея Бондарчука, с тех пор в принципе проблематично впечатлить даже мастерски снятыми эпизодами происхдящего на поле боя. А зритель, не знакомый с ними, может и заскучать на «Подольских курсантах», просто потому, что как бы эффектно не выглядели все перестрелки и сражения, для художественного фильма их катастрофически много.

Подольские курсанты

Это сказывается, в первую очередь, на персонажах, которые в большинстве своем лишены всякой глубины. Создатели картины просто вставили в канву этой бесконечной пальбы проверенные временем архетипы: мальчишка из детдома, который рвется в бой, ведь терять ему почти нечего; парень, влюбленный в девушку, с которой дружил с пеленок, но которая предпочла другого; военная женщина-врач, которая любого командира построит, всех раненых приласкает, а ближе к финалу в ее образе воплотится сама Родина-мать, готовая защитить каждого из этих обреченных на смерть детей. Очень жаль, что при существовавших возможностях усложнить этот очередной патриотический эпос, делать этого не сочли нужным. Потенциал сделать фильм интереснее был, в первую очередь, у персонажа Мити Шемякина, который будто родился в рубашке и, кажется, презирает себя за это. Надежда увидеть развитие этой сюжетной линии умирает так же быстро, как и появляется, потому что снова начинаются батальные сцены под душещипательное музыкальное сопровождение.

Вероятно, «Подольские курсанты» займут место в бесконечной череде довольно непримечательных российских фильмов о войне, что весьма печально, учитывая избранную ее создателями тему. Тем, кто любит военное кино, в первую очередь, за батальные сцены, эту картину однозначно стоит посмотреть: несмотря на их периодическую затянутость, размах и грандиозность поражает, иногда они даже держат в напряжении. Но если вы не большой поклонник постоянно звучащих воодушевляющих речей, а тема Великой Отечественной войны автоматически не возводит для вас фильмы о ней в ранг гениальных и неприкасаемых, то лучше обойти его стороной.

Алена Попова