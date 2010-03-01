При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного русского генерала, который мечтает развязать третью мировую войну и захватить все Европейские государства. Несмотря на то, что Бонд использует всевозможные приспособления из шпионского арсенала, даже летает на миниатюрном реактивном самолетике, оставить его в живых или убить решает таинственная красавица "Осьминожка"...