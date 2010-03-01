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Постер фильма Осьминожка
6.6
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6.6

Осьминожка

, 1983
Octopussy
Великобритания, США / боевик, триллер, приключения / 18+
Постер фильма Осьминожка
6.6

О фильме

При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного русского генерала, который мечтает развязать третью мировую войну и захватить все Европейские государства. Несмотря на то, что Бонд использует всевозможные приспособления из шпионского арсенала, даже летает на миниатюрном реактивном самолетике, оставить его в живых или убить решает таинственная красавица "Осьминожка"...

В ролях

Роджер Мур
Роджер Мур
Джеймс Бонд
Мод Адамс
Octopussy
Луи Журдан
Kamal
Кристина Уэйборн
Magda
Кабир Беди
Гобинда
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф
Орлов
Дэвид Мейер
Twin One
Энтони Мейер
Близнец Второй
Десмонд Лльюэлин
Кью
Роберт Браун
M
Режиссер Джон Глен
Сценарист Джордж Макдональд Фрейзер, Ричард Майбаум, Майкл Уилсон
Композитор Джон Барри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1983
Премьера онлайн 1 марта 2010
Премьера в мире 5 июня 1983
Дата выхода
6 июня 1983 Россия 12+
10 июня 1983 Австралия
5 августа 1983 Австрия 12
15 сентября 1983 Бразилия
5 июня 1983 Великобритания
4 августа 1983 Германия
24 ноября 1983 Греция
5 августа 1983 Дания
1 июля 1983 Ирландия PG
8 июля 1983 Испания
9 ноября 1983 Италия
6 июня 1983 Казахстан
5 июня 1983 Канада PG
15 сентября 1983 Мексика
7 июля 1983 Нидерланды
27 октября 1983 Португалия
10 июня 1983 США
6 июня 1983 Украина
12 августа 1983 Финляндия
5 октября 1983 Франция
5 августа 1983 Швейцария 12
22 июля 1983 Швеция
29 июля 1984 Южная Корея 15
2 июля 1983 Япония G
MPAA PG
Бюджет $27 500 000
Сборы в мире $67 917 359
Производство United Artists, Eon Productions, Danjaq
Другие названия
Octopussy, 007: Octopussy contra las chicas mortales, Chobotnička, James Bond: Chobotnička, Октопуси, 007 - Octopussy: operazione piovra, 007 - Operação Tentáculo, 007 Contra Octopussy, 007: Kaheksajalg, 007: Octopussy, 007: Восьминiжка, 007/オクトパシー, Agent 007 - Octopussy, Agente 007 - Octopussy: operazione piovra, Ahtapot, Âm Mưu Bạch Tuộc, Astoņkājis, Aštuonkojė, James Bond 007 - Octopussy, Octopussy - 007 contra las chicas mortales, Octopussy - mustekala, Octopussy - Operazione piovra, Octopussy: 007 contra las chicas mortales, Ośmiorniczka, Polipka, Επιχείρηση Οκτάπουσι, Осьминожка, 八爪女, James Bond: Polipka, Восьминіжка, Джеймс Бонд. Агент 007: Восьминіжка, 007 Октопуси, Джеймс Бонд: Восьминіжка, 007系列：八爪女, 007: Polipka, Agente 007 - Octopussy - Operazione piovra, Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Οκτάπουσι, 007 - Contra Octopussy

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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