При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного русского генерала, который мечтает развязать третью мировую войну и захватить все Европейские государства. Несмотря на то, что Бонд использует всевозможные приспособления из шпионского арсенала, даже летает на миниатюрном реактивном самолетике, оставить его в живых или убить решает таинственная красавица "Осьминожка"...
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|Австралия
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|PG
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|6 июня 1983
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|5 июня 1983
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|PG
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|27 октября 1983
|Португалия
|10 июня 1983
|США
|6 июня 1983
|Украина
|12 августа 1983
|Финляндия
|5 октября 1983
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|5 августа 1983
|Швейцария
|12
|22 июля 1983
|Швеция
|29 июля 1984
|Южная Корея
|15
|2 июля 1983
|Япония
|G