5.3
Мужчина, который любил женщин

, 1983
The Man Who Loved Women
США / комедия / 18+
Факты

О фильме

-ремейк одноимённого фильма Франсуа Трюффо

Скульптор Дэвид Фоулер в расцвете лет не в силах отказать ни одной женщине. Более того: он бегает за каждой юбкой, за каждой парой симпатичных ног, за каждым призывным или даже ничего не обещающим взглядом. О его похождениях рассказывает психоаналитик Марианна, к которой тот обратился за помощью и … неизбежно влюбился.

В ролях

Ким Бейсингер
Берт Рейнольдс
Синтия Сайкс
Дженнифер Эдвардс
Мэрилу Хеннер
Джули Эндрюс
Режиссер Блейк Эдвардс
Сценарист Франсуа Трюффо, Блейк Эдвардс, Милтон Уэкслер, Джеффри Эдвардс
Композитор Генри Манчини
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1983
Премьера онлайн 7 августа 2001
Премьера в мире 16 декабря 1983
Дата выхода
16 декабря 1983 Россия 16+
21 сентября 1984 Германия
16 декабря 1983 Казахстан
18 декабря 1983 США
16 декабря 1983 Украина
11 июля 1984 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $10 964 740
Производство Delphi Films, Columbia Pictures
Другие названия
The Man Who Loved Women, Mis problemas con las mujeres, L'homme à femmes, グッバイ, デイビッド..., A férfi, aki szerette a nőket, A nőimádó, Barbatul care iubea femeile, Brudar på hjärnan, Covjek koji je volio zene, Enas andras gia oles tis gynaikes, Frauen waren sein Hobby, I miei problemi con le donne, L'home que estimava les dones, Meus Problemas com as Mulheres, Mężczyzna, który kochał kobiety, Mimmikuume, O Homem que Amava as Mulheres, Os meus Problemas com as Mulheres, Posedlý krásou, Vyras, kuris mylėjo moteris, Ένας άνδρας για όλες τις γυναίκες, Мужчина, который любил женщин, Чоловік, який любив жінок

5.3 IMDb
