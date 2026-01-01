Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В белом городе
1 постер
Киноафиша Фильмы В белом городе

В белом городе

Dans la ville blanche / In The White City 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

Режиссёр Ален Таннер, которому исполняется 75 лет, не слишком известен у нас, однако этот фильм с Бруно Гансом ("Небо над Берлином") в главной роли понравится всем любителям авторского кино. Замечательные съёмки Лиссабона создают идеальный фон для истории любовных отношений моряка и гувернантки (Тереза Мадруга).

История моряка снятая подлинным мастером своего дела в духе Кафки.

Страна Швейцария / Португалия / Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 26 февраля 1983
Дата выхода
20 апреля 1983 Россия 16+
7 февраля 1985 Венгрия
29 апреля 1983 Германия
20 апреля 1983 Казахстан
26 января 1984 Нидерланды
13 июня 2020 Португалия
24 августа 1984 США
20 апреля 1983 Украина
30 июня 2021 Франция
11 марта 1983 Швейцария
10 августа 1984 Швеция
1 февраля 1986 Япония
Сборы в мире $2 540
Производство Channel Four Films, Filmograph S.A., Metro Filmes
Другие названия
Dans la ville blanche, In the White City, A Cidade Branca, A fehér városban, Beyaz Kentte, En la ciudad blanca, I den vita staden, In der weißen Stadt, Na Cidade Branca, Valkoisessa kaupungissa, W białym mieście, Στη λευκή πόλη, В белом городе, 백색도시, 白い町で
Режиссер
Ален Таннер
В ролях
Тереза Мадруга
Джулия Вондерлинн
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на В белом городе
Йонас, которому будет 25 лет в 2000 году 7.6
Йонас, которому будет 25 лет в 2000 году (1976)
Дневник леди М 5.3
Дневник леди М (1993)
Саламандра 6.7
Саламандра (1971)
Пыль времени 6.5
Пыль времени (2008)
Дети природы 6.8
Дети природы (1991)
Вечность и один день 7.9
Вечность и один день (1998)
Еврей должен умереть 6.4
Еврей должен умереть (2016)
Табу 6.8
Табу (2012)
Только представь! 6.7
Только представь! (2012)
Американский друг 7.4
Американский друг (1977)
Небо над Берлином 7.5
Небо над Берлином (1988)
Витус 7.8
Витус (2006)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше