Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Режиссёр Ален Таннер, которому исполняется 75 лет, не слишком известен у нас, однако этот фильм с Бруно Гансом ("Небо над Берлином") в главной роли понравится всем любителям авторского кино. Замечательные съёмки Лиссабона создают идеальный фон для истории любовных отношений моряка и гувернантки (Тереза Мадруга).
История моряка снятая подлинным мастером своего дела в духе Кафки.
|20 апреля 1983
|Россия
|16+
|7 февраля 1985
|Венгрия
|29 апреля 1983
|Германия
|20 апреля 1983
|Казахстан
|26 января 1984
|Нидерланды
|13 июня 2020
|Португалия
|24 августа 1984
|США
|20 апреля 1983
|Украина
|30 июня 2021
|Франция
|11 марта 1983
|Швейцария
|10 августа 1984
|Швеция
|1 февраля 1986
|Япония