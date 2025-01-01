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Ученик лекаря

Uchenik lekarya 18+
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О фильме

Молодой и обаятельный Радомир, представляющийся всем учеником лекаря, на самом деле – обыкновенный шарлатан: он втридорога продает людям свои отвары, якобы способные излечить все болезни. Герой почти встает на путь исправления, встретив прекрасную танцовщицу Тодорку, но та соглашается выйти за него лишь при условии, что Радомир вылечит ее мать, которая не может ходить. Проблема в том, что юноша совершенно ничего не смыслит в медицине!

  • Фильм снимали в румынском городе Сигишоар. Фильм вышел в советские кинотеатры в январе 1984 года. В январе 2005 года компания «Ледяной шторм» выпустил фильм на DVD в рамках цикла «Красивейшая сказочная классика в истории российского кино».
  • Все песни в фильме исполняет советская группа «Меридиан», в которую входили певица Надежда Лукашевич, Владимир Ситанов и Николай Сметанин. Песни были написаны на стихи крупнейшего советского поэта Вадима Коростылева. 
  • Фильм снимался в стереоскопической системе Стерео-70, самом передовом советском варианте 3D-технологий, на сверхвысококачестенную семидесятимиллиметровую кинопленку Свема. К сожалению, все стерео-копии фильма были утеряны. 
  • Сценарист Исай Кузнецов разработал сценарий фильма по мотивам одноименной болгарской народной сказки, но наполнил его современными темами и моралью.

Промышляющий врачеванием предприимчивый юноша, стремясь завоевать расположение своей возлюбленной, клянется вылечить ее матушку от тяжкой болезни.

Чтобы всерьез познать секреты медицины, ему приходится под видом глухонемого наняться в помощники к лучшему лекарю. Удастся ли герою сдержать свое обещание?

Страна СССР
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 7 февраля 1983
Дата выхода
7 февраля 1983 Россия 12+
7 февраля 1986 Германия
5 марта 1984 СССР
Производство Gorky Film Studio
Другие названия
Uchenik lekarya, The Doctor's Pupil, Ученик лекаря, Учень лiикаря, Der Lehrling des Medicus
Режиссер
Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
В ролях
Олег Казанчеев
Олег Казанчеев
Олег Голубицкий
Наталья Вавилова
Наталья Вавилова
Ариадна Шенгелая
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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