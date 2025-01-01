Молодой и обаятельный Радомир, представляющийся всем учеником лекаря, на самом деле – обыкновенный шарлатан: он втридорога продает людям свои отвары, якобы способные излечить все болезни. Герой почти встает на путь исправления, встретив прекрасную танцовщицу Тодорку, но та соглашается выйти за него лишь при условии, что Радомир вылечит ее мать, которая не может ходить. Проблема в том, что юноша совершенно ничего не смыслит в медицине!