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Постер фильма Шалтай-Болтай
Постер фильма Шалтай-Болтай
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Шалтай-Болтай

Шалтай-Болтай

Shaltay-Boltay 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С. Я. Маршака.

Страна СССР
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 11 марта 1983
Дата выхода
11 марта 1983 Россия
Производство Ekran
Другие названия
Shaltay-Boltay, Шалтай-Болтай
Режиссер
Мария Муат
В ролях
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Всеволод Абдулов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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