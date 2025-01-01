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Рейтинги
5.6
Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Шалтай-Болтай
Шалтай-Болтай
Shaltay-Boltay
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С. Я. Маршака.
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Страна
СССР
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
11 марта 1983
Дата выхода
11 марта 1983
Россия
Производство
Ekran
Другие названия
Shaltay-Boltay, Шалтай-Болтай
Режиссер
Мария Муат
В ролях
Спартак Мишулин
Всеволод Абдулов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
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