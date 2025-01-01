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Izbrannye
18+
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драма
О фильме
Вторая мировая война. Богатый немецкий барон, ненавидящий нацистские порядки, тем не менее пытается сохранить нейтралитет в отношениях с режимом. В конце войны ему удается выехать в Колумбию, где он раскручивает сомнительную финансовую операцию…
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Страна
СССР / Колумбия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
1 апреля 1983
Дата выхода
1 апреля 1983
Россия
Производство
Dinavisión, Мосфильм, Producciones Casablanca
Другие названия
Izbrannye, Избранные, Elegia, Les Elus, Los elegidos, The Chosen Ones
Режиссер
Сергей Соловьев
В ролях
Леонид Филатов
Татьяна Друбич
Рауль Сервантес
Сантьяго Гарсия
Ампаро Грисалес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
12
голосов
6.6
IMDb
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