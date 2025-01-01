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Избранные

Izbrannye 18+
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О фильме

Вторая мировая война. Богатый немецкий барон, ненавидящий нацистские порядки, тем не менее пытается сохранить нейтралитет в отношениях с режимом. В конце войны ему удается выехать в Колумбию, где он раскручивает сомнительную финансовую операцию…
Страна СССР / Колумбия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 1 апреля 1983
Дата выхода
1 апреля 1983 Россия
Производство Dinavisión, Мосфильм, Producciones Casablanca
Другие названия
Izbrannye, Избранные, Elegia, Les Elus, Los elegidos, The Chosen Ones
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Рауль Сервантес
Сантьяго Гарсия
Ампаро Грисалес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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