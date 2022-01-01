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Не было бы счастья... Не было бы счастья...
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With No Happiness...

Не было бы счастья..., 1983

1983 / СССР
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма Алена вполне довольна жизнью: она еще молода и красива, построила карьеру и живет в центре города с надежным мужем Олегом. Для полного счастья ей не хватает лишь ребенка, но Олег совершенно не хочет заводить детей.   Однажды Алена встречает на корпоративной вечеринке певца Вадима. Между ними быстро начинается интрижка, которая заканчивается в его постели. Аленой вспыхнул роман. Вадим предлагает Алене руку и сердце, отказавшись от собственной семьи, но та еще не уверена в правильности этого решения. Однако прежде чем она делает выбор, Олег узнает об измене и уходит от нее… Сможет ли героиня заслужить прощение мужа? 
 

  • Фильм разделен на 4 серии длинной по 44 минуты каждая. 
  • Наталия Антонова, исполнительница главной роли, – сестра известной актрисы Светланы Антоновой. 
  • Песня, которая звучит в финале фильма – произведение «Лучшая женщина» Игоря Браславского в исполнении Василия Акимова. Автором остальной музыки к фильму является композитор Анатолий Зубков. 
  • Спустя два года вышло продолжение истории – многосерийный фильм «Не было бы счастья 2». Алексей Барабаш, Наталия Антонова и Андрей Кузнецов вернулись к ролям Вадима, Алены и Олега. 
  • В 2020 году фильм пережил вторую волну популярности, когда Мария Горячева, исполнившая роль дочери Вадима и Лики, стала популярным видеоблогером. 
     

Шестеро героев фильма оказываются запертыми в лифте во время того, как по телевизору идет интересный матч. Все увлечены происходящим на телеэкранах, и некому помочь застрявшим людям. Поначалу в тесноте кабины происходят ссоры, но незаметно люди сближаются и понимают, что просто прекрасно провели время.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в России 1 ноября 1983
Премьера в мире 1 ноября 1983
Возраст 12+
Режиссер
Константин Ершов
В ролях
Михаил Светин
Михаил Светин
Андрей Мягков
Андрей Мягков
Анна Твеленева
Михаил Данилов
Ирина Бунина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не было бы счастья... 1 постер
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