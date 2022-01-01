Не было бы счастья..., 1983

Главная героиня фильма Алена вполне довольна жизнью: она еще молода и красива, построила карьеру и живет в центре города с надежным мужем Олегом. Для полного счастья ей не хватает лишь ребенка, но Олег совершенно не хочет заводить детей. Однажды Алена встречает на корпоративной вечеринке певца Вадима. Между ними быстро начинается интрижка, которая заканчивается в его постели. Аленой вспыхнул роман. Вадим предлагает Алене руку и сердце, отказавшись от собственной семьи, но та еще не уверена в правильности этого решения. Однако прежде чем она делает выбор, Олег узнает об измене и уходит от нее… Сможет ли героиня заслужить прощение мужа?

