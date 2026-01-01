Четвертый фильм о полицейском Гарри Каллахэне по кличке «Грязный». Такое необычное прозвище он получил не случайно: Гарри не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него — норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свои стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.
В приморском городке Гарри выходит на след серийного убийцы Дженнифер Спенсер. Она убивает мужчин, когда-то принявших участие в зверском изнасиловании ее самой и ее младшей сестры. Джен убивает изощренно — она хочет, чтобы перед смертью ее жертвы помучились, поэтому сначала стреляет в пах. Гарри прибывает на место, но его не ждет теплый прием со стороны полицейских Сан-Пауло. Наслышанные о жестоких методах Калахэна, они только и ждут, чтобы Гарри покинул их городок…
|8 декабря 1983
|Россия
|16+
|9 декабря 1983
|Австралия
|R 18+
|7 декабря 1983
|Бразилия
|3 февраля 1984
|Великобритания
|8 декабря 1983
|Германия
|20 декабря 1984
|Греция
|27 января 1984
|Ирландия
|18
|17 февраля 1984
|Испания
|27 января 1984
|Италия
|8 декабря 1983
|Казахстан
|2 февраля 1984
|Нидерланды
|8 декабря 1983
|США
|8 декабря 1983
|Украина
|6 июля 1984
|Финляндия
|8 августа 1984
|Франция
|5 мая 1984
|Южная Корея
|18
|28 апреля 1984
|Япония
|G