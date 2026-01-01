Четвертый фильм о полицейском Гарри Каллахэне по кличке «Грязный». Такое необычное прозвище он получил не случайно: Гарри не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него — норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свои стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.



В приморском городке Гарри выходит на след серийного убийцы Дженнифер Спенсер. Она убивает мужчин, когда-то принявших участие в зверском изнасиловании ее самой и ее младшей сестры. Джен убивает изощренно — она хочет, чтобы перед смертью ее жертвы помучились, поэтому сначала стреляет в пах. Гарри прибывает на место, но его не ждет теплый прием со стороны полицейских Сан-Пауло. Наслышанные о жестоких методах Калахэна, они только и ждут, чтобы Гарри покинул их городок…