Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.6
Киноафиша Фильмы Внезапный удар
6.6

Внезапный удар

, 1983
Sudden Impact
США / боевик, криминал, драма, триллер / 18+
О фильме

Четвертый фильм о полицейском Гарри Каллахэне по кличке «Грязный». Такое необычное прозвище он получил не случайно: Гарри не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него — норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свои стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло. 

В приморском городке Гарри выходит на след серийного убийцы Дженнифер Спенсер. Она убивает мужчин, когда-то принявших участие в зверском изнасиловании ее самой и ее младшей сестры. Джен убивает изощренно — она хочет, чтобы перед смертью ее жертвы помучились, поэтому сначала стреляет в пах. Гарри прибывает на место, но его не ждет теплый прием со стороны полицейских Сан-Пауло. Наслышанные о жестоких методах Калахэна, они только и ждут, чтобы Гарри покинул их городок…

В ролях

Клинт Иствуд
Альберт Попуэлл
Одри Дж. Нинэн
Пол Дрэйк
Сондра Лок
Пэт Хингл
Режиссер Клинт Иствуд
Сценарист Чарльз Б. Пирс, Чак Пфаррер, Хэрри Джулиан Финк, Рита М. Финк, Джозеф Стинсон, Эрл Эдвард Тайлер Смит
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 7 декабря 1983
Дата выхода
8 декабря 1983 Россия 16+
9 декабря 1983 Австралия R 18+
7 декабря 1983 Бразилия
3 февраля 1984 Великобритания
8 декабря 1983 Германия
20 декабря 1984 Греция
27 января 1984 Ирландия 18
17 февраля 1984 Испания
27 января 1984 Италия
8 декабря 1983 Казахстан
2 февраля 1984 Нидерланды
8 декабря 1983 США
8 декабря 1983 Украина
6 июля 1984 Финляндия
8 августа 1984 Франция
5 мая 1984 Южная Корея 18
28 апреля 1984 Япония G
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $67 642 693
Производство Warner Bros., The Malpaso Company
Другие названия
Sudden Impact, Impacto fulminante, Le retour de l'inspecteur Harry, Ani Vuruş, Avgörande slag, Az igazság útja, Coraggio... fatti ammazzare, Dirty Harry 4, Dirty Harry IV - Dirty Harry kommt zurück, Dirty Harry kommt zurück, Dirty Harry vender tilbage, Đối Mặt, Impact brusc, Impacte sobtat, Impacto súbito, Iznenadni udar, Likaisen Harryn ratkaiseva isku, Nagłe zderzenie, Náhlá zkouška, Náhly úder, Náhlý úder, Netiketas susidurimas, Ratkaiseva isku, Sudden Impact - Le retour de l'inspecteur Harry, Umazani inšpektor Harry, Ο βρόμικος Χάρι, Ο βρόμικος Χάρι 4, Ο βρώμικος Χάρι, Внезапен удар, Внезапный удар, Прљави Хари: Изненадни удар, Раптовий удар, सडन इम्पैक्ट, ダーティハリー4, 撥雲見日

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше