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Теряя это
Losin' It
Теряя это, 1983
1983 / Канада / США
6.8
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
1965 год. Четыре подростка едут в Мексику повеселиться и рассататься со своей девственностью.
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6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1983
Премьера в России
8 апреля 1983
Премьера в мире
16 сентября 1982
Возраст
16+
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Том Круз
Джеки Эрл Хэйли
Джон Стокуэлл
Шелли Лонг
Джон П. Нэвин мл.
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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