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Теряя это Теряя это
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Losin' It

Теряя это, 1983

1983 / Канада / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

1965 год. Четыре подростка едут в Мексику повеселиться и рассататься со своей девственностью.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 8 апреля 1983
Премьера в мире 16 сентября 1982
Возраст 16+
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Том Круз
Том Круз
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Джон Стокуэлл
Джон Стокуэлл
Шелли Лонг
Джон П. Нэвин мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Теряя это 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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