Постер фильма Остаться в живых
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Остаться в живых

Остаться в живых

Staying Alive 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Прошло пять лет, а лихорадка субботнего вечера в жизни Тони Манеро — героя культовой одноименной киноленты, продолжается — на этот раз ему предстоит покорить вершину под названием Бродвей.

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 11 июля 1983
Дата выхода
11 июля 1983 Россия 12+
9 декабря 1983 Австралия
13 октября 1983 Бразилия
22 сентября 1983 Великобритания
26 декабря 1985 Венгрия 12
13 октября 1983 Германия
23 сентября 1983 Ирландия 15
11 июля 1983 Казахстан
11 июля 1983 США
11 июля 1983 Украина
12 октября 1983 Франция U
11 июля 1983 Швеция 11
3 декабря 1983 Япония G
MPAA PG
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $64 893 329
Производство Paramount Pictures, Cinema Group Ventures
Другие названия
Staying Alive, Sobreviviendo, A Febre Continua, Darche tsotskhali, Életben maradni, Os Embalos de Sábado Continuam, Ostati ziv, Pozostać żywym, Pyretos ta mesanyhta, Saturday Night Fever 2, Saturday Night Fever II, Stayin Alive, Stayin' Alive, Yaşıyorum, Zustat nazivu, Πυρετός τα μεσάνυχτα, Да останеш жив, Остаться в живых, स्टेयिंग अलाइव, ステイン・アライブ, 龍飛鳳舞
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Синтия Роудс
Финола Хьюз
Джули Бовассо
Чарльз Уорд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.9
15 голосов
4.8 IMDb
Отзывы о фильме

