«Грачи» - феноменальный фильм-откровение, разламывающий все привычные представления о криминальном жанре в кинематографе и его закономерностях. На экране – психологическая драма, по своей глубине и проникновенности достойная соперничать с легендарными шедеврами мирового киноискусства.

Алексей Петренко, которому, как известно, не приходится жаловаться на недостаток ярчайших ролей в кино (вспомним хотя бы его Распутина, Петра Первого и т.п.), признавался, что небольшая роль в «Грачах» - одна из самых любимых и заветных его работ в кинематографе. А у Леонида Филатова роль Виктора Грача по масштабу, многосмысленности и накалу страстей просто несопоставима ни с одной из его многочисленных киноролей.

Сила воздействия замечательного фильма Константина Ершова в свое время напугала кинематографических начальников, поспешивших дать ему категорию, обрекающую ленту на ограниченный прокат и забвение.

Однако утаенный шедевр советского кино сегодня оказался столь же волнующим и актуальным, как и двадцать лет назад.