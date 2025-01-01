Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Грачи
1 постер
Киноафиша Фильмы Грачи

Грачи

Grachi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Грачи» - феноменальный фильм-откровение, разламывающий все привычные представления о криминальном жанре в кинематографе и его закономерностях. На экране – психологическая драма, по своей глубине и проникновенности достойная соперничать с легендарными шедеврами мирового киноискусства.
Алексей Петренко, которому, как известно, не приходится жаловаться на недостаток ярчайших ролей в кино (вспомним хотя бы его Распутина, Петра Первого и т.п.), признавался, что небольшая роль в «Грачах» - одна из самых любимых и заветных его работ в кинематографе. А у Леонида Филатова роль Виктора Грача по масштабу, многосмысленности и накалу страстей просто несопоставима ни с одной из его многочисленных киноролей.
Сила воздействия замечательного фильма Константина Ершова в свое время напугала кинематографических начальников, поспешивших дать ему категорию, обрекающую ленту на ограниченный прокат и забвение.
Однако утаенный шедевр советского кино сегодня оказался столь же волнующим и актуальным, как и двадцать лет назад.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 17 февраля 1983
Дата выхода
17 февраля 1983 Россия 16+
19 апреля 1984 Венгрия
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Grachi, Bracia Graczowie, Gracs fivérek, Грачи
Режиссер
Константин Ершов
В ролях
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Ярослав Гаврилюк
Виталий Шаповалов
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Грачи
Женщины шутят всерьез 6.7
Женщины шутят всерьез (1981)
Белое солнце пустыни 7.9
Белое солнце пустыни (1970)
Вий 7.4
Вий (1967)
Июльский дождь 7.1
Июльский дождь (1966)
Каждый вечер после работы 6.1
Каждый вечер после работы (1974)
Город Зеро 7.8
Город Зеро (1989)
Господин гимназист 4.8
Господин гимназист (1985)
Похороните меня за плинтусом 7.4
Похороните меня за плинтусом (2009)
Ветка сирени 6.0
Ветка сирени (2007)
Послушай, не идет ли дождь 5.4
Послушай, не идет ли дождь (1999)
Слуга 7.2
Слуга (1988)
Успех 7.4
Успех (1984)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше