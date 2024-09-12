Отзывы о фильме
Обстоятельства складываются так, что Джесси необходимо срочно уносить ноги из Лас-Вегаса. Этот импульсивный молодой человек не привык жить по закону. Он угоняет автомобиль, а по пути в Лос-Анджелес ему приходится застрелить полицейского. По мере приближения к городу его положение все более усугубляется. Кажется, что весь мир ополчился против него. Но, как ни странно, именно в это время он знакомится с девушкой, которая заставляет его сердце то колотитьсяв бешеном темпе, то замирать от остроты чувств. Он ждал эту девушку всю жизнь. Но теперь, когда за ним охотится вся полиция штата, думать приходится совсем о другом.
|13 мая 1983
|Россия
|16+
|6 сентября 1983
|Австралия
|28 октября 1983
|Бразилия
|16
|27 октября 1983
|Германия
|20 января 1984
|Ирландия
|15
|13 мая 1983
|Казахстан
|13 мая 1983
|США
|13 мая 1983
|Украина
|15 июня 1983
|Франция
|16 июля 1983
|Южная Корея
|18