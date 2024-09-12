Оповещения от Киноафиши
На последнем дыхании

На последнем дыхании

Breathless 18+
О фильме

Обстоятельства складываются так, что Джесси необходимо срочно уносить ноги из Лас-Вегаса. Этот импульсивный молодой человек не привык жить по закону. Он угоняет автомобиль, а по пути в Лос-Анджелес ему приходится застрелить полицейского. По мере приближения к городу его положение все более усугубляется. Кажется, что весь мир ополчился против него. Но, как ни странно, именно в это время он знакомится с девушкой, которая заставляет его сердце то колотитьсяв бешеном темпе, то замирать от остроты чувств. Он ждал эту девушку всю жизнь. Но теперь, когда за ним охотится вся полиция штата, думать приходится совсем о другом.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 13 мая 1983
Дата выхода
13 мая 1983 Россия 16+
6 сентября 1983 Австралия
28 октября 1983 Бразилия 16
27 октября 1983 Германия
20 января 1984 Ирландия 15
13 мая 1983 Казахстан
13 мая 1983 США
13 мая 1983 Украина
15 июня 1983 Франция
16 июля 1983 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $19 910 002
Производство Breathless Associates, Cinema '84, Miko Productions
Другие названия
Breathless, Sin aliento, Polte veressä, À bout de souffle, Made in USA, A Força de um Amor, A Força do Amor, All'ultimo respiro, Åndeløs, Atemlos, Ausser Atem, Do poslednjeg daha, Do posljednjeg daha, Do utraty tchu, Eláll a lélegzetem, Fără suflare, Horis anasa, Kifulladásig Los Angelesben, Līdz pēdējam elpas vilcienam, Nefes nefese, O Último Fôlego, Reto al amor, Sense alè, Til siste åndedrag, Till sista andetaget, Vivir sin aliento, Χωρίς ανάσα, На останньому подиху, На последнем дыхании, ブレスレス, 斷了氣
Режиссер
Джим МакБрайд
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Валери Каприски
Арт Метрано
Джон П. Райан
Все актеры и съемочная группа
