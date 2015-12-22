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Поменяться местами, 1983

1983 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Братья Дьюк, двое богачей с Уолл-стрит, развлечения ради решают проверить, способен ли управлять их компанией обычный уличный бродяга. Под надуманным предлогом они увольняют своего управляющего Луиса и нанимают вместо него малограмотного чернокожего мошенника Билли. Дьюкам невдомек, что жертвы их жестокой шутки пойдут на все, чтобы им отомстить.

  • Сильная религиозность Дона Амичи заставляла его чувствовать себя некомфортно в сценах, где звучит нецензурная брань. Это стало особенной проблемой во время съемок сцены, где ему самому нужно было выкрикнуть ругательство. Сцену пришлось снять за один дубль, потому что актер отказался повторять бранные слова. 
  • Рэндольф и Мортимер Дьюк появляются в эпизоде фильма “Поездка в Америку” в качестве двух бездомных, а принц Аким, в исполнении Эдди Мерфи, дает им большую сумму денег. 
  • Эдди Мерфи позже признался, что в финальной сцене он строго следовал сценарию, так как понятия не имел, что происходит на бирже и считал процесс торгов невероятно запутанным.  
  • Несколько забавных моментов в фильме возникли случайно. Например, сцена, в которой Мортимер пытается поймать зажим для денег, в сценарии выглядела иначе, но поскольку актеры продолжили играть, не выходя из образов, этот дубль остался в фильме. “Шведская” легенда Офелии возникла потому, что Джейми Ли Кертис не смогла изобразить австрийский акцент.

Жизнь респектабельного бизнесмена Луиса Уинтропа Третьего, управляющего богатейшей компании с Уолл-Стрит, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно,даже самый отъявленный и необразованный проходимец.Поставив на кон доллар, братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билли Рэя Валентайна, которому и предлагают возглавить компанию вместо Уинтропа. Эксцентрическая парочка Дьюков и не подозревает, что, поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе представить.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 8 июня 1983
Премьера в мире 7 июня 1983
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Джон Лэндис
В ролях
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Ральф Беллами
Денхолм Эллиотт
Пол Глисон
Все актеры и съемочная группа
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22 декабря 2015 00:00
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