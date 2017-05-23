Доктор Эдуардо Пларр практикует в Буэнос-Айресе, а хотел бы в парагвайских областях. Его отец — политический заключённый в Парагвае. Доктор ждёт вестей от своего отца, и наконец-то Леон, старый друг доктора, связывается с его отцом. Леон раньше был священником, но оставил церковь. Сейчас он работает в парагвайской подземке. Леон пытается вызнать у Пларра, когда состоится визит посла США в Парагвай. У Леона есть свой план для освобождения политических заключённых из парагвайских тюрем, в том числе и отца Эдуардо Пларра. План прост — захватить посла и обменять его на заключённых. Источником для информации у Пларра является бывший алкоголик Чарли Фортнум, а сейчас британский советник. Жена Чарли Клара — любовница доктора Пларра. Похищение посла идёт не совсем гладко, и своим предательством Пларр ставит под угрозу жизнь Чарли.