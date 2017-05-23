5.8
5.8

Почетный консул

, 1983
The Honorary Consul
Великобритания / драма, мелодрама, боевик / 18+
О фильме

Доктор Эдуардо Пларр практикует в Буэнос-Айресе, а хотел бы в парагвайских областях. Его отец — политический заключённый в Парагвае. Доктор ждёт вестей от своего отца, и наконец-то Леон, старый друг доктора, связывается с его отцом. Леон раньше был священником, но оставил церковь. Сейчас он работает в парагвайской подземке. Леон пытается вызнать у Пларра, когда состоится визит посла США в Парагвай. У Леона есть свой план для освобождения политических заключённых из парагвайских тюрем, в том числе и отца Эдуардо Пларра. План прост — захватить посла и обменять его на заключённых. Источником для информации у Пларра является бывший алкоголик Чарли Фортнум, а сейчас британский советник. Жена Чарли Клара — любовница доктора Пларра. Похищение посла идёт не совсем гладко, и своим предательством Пларр ставит под угрозу жизнь Чарли.

В ролях

Майкл Кейн
Ричард Гир
Боб Хоскинс
Жоаким ди Алмейда
Эльпидия Каррильо
Эй Мартинез
Режиссер Джон Маккензи
Сценарист Грэм Грин, Кристофер Хэмптон, Грэм Грин
Композитор Стенли Майерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 30 сентября 1983
Дата выхода
30 сентября 1983 Россия 18+
6 января 1984 Австрия
6 декабря 1983 Великобритания
13 января 1984 Германия
10 марта 1984 Ирландия 18
30 сентября 1983 Испания 18
30 сентября 1983 Казахстан
30 сентября 1983 США
30 сентября 1983 Украина
25 декабря 1983 Швеция
MPAA R
Бюджет $11 800 000
Сборы в мире $5 997 566
Производство World Film Services, Parsons & Whittemore Lyddon Ltd., Estudios Churubusco Azteca S.A.
Другие названия
The Honorary Consul, Beyond the Limit, O Cônsul Honorário, A tiszteletbeli konzul, Bez ograniczen, Borrasca de pasiones, Cónsul honorario, Der Honorarkonsul, El cònsol honorari, El Cónsul honorario, Graham Greene's the Honorary Consul, Graham Greene's the Honourary Consul, I eromeni tou diplomati, Il console onorario, Ingen väg tillbaka, Ingen vei tilbake, Konsul honorowy, Konsulen - det forkerte gidsel, Kunniakonsuli, Le consul honoraire, Počasni konzul, The Honourary Consul, Η ερωμένη του διπλωμάτη, Почётный консул, 乾柴烈火, 干柴烈火, 愛と名誉のために

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв

Цитаты

Colonel Perez Генерал никогда не выпустит ни одного пленного, знаешь ли.
Dr. Eduardo Plarr Это зависит от американской помощи. Если американцы прикажут ему отпустить...
Colonel Perez Американцам по###й! Он антикоммунист. За это им и платят... Ты коммунист, Эдуардо?
Dr. Eduardo Plarr Маркаса я всегда считал нечитабельным.
