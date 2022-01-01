Жидкое небо, 1982

Самый авторитетный критик Америки Винсент Кэнви писал в New York Times: "Цукерман кажется волшебником - "Жидкое небо" выглядит в несколько раз дороже, чем возможности сметы этой картины". Предполагал ли режиссер Слава Цукерман, наш бывший соотечественник, перебравшийся на Гудзон, снимая свой малобюджетный фильм, что его творение не только будет с огромным успехом идти в кинотеатрах многих стран мира, что фильм получит призы на пяти международных фестивалях, но и что он изменит лицо целого поколения и даст толчок культуре киберпанка ? В любом случае, это произошло. Все в этом фильме: психоделические эффекты, кислотный макияж и костюмы, а главное, настроение - сегодня как никогда актуально.

Наркотическое безумие Нью-Йорка начала восьмидесятых годов, культовый фильм поколения "новой волны" и киберпанка