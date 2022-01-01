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Жидкое небо
Киноафиша Фильмы Жидкое небо
Liquid Sky

Жидкое небо, 1982

1982 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть О фильме

Главный приз МКФ в Сиднее; Главный приз жюри Всемирного кинофестиваля в Монреале; Приз за достижения в изобразительном решении фильма на Картагенском кинофесативале; Специальный приз жюри на Брюссельском кинофестивале; Специальный приз жюри МКФ в Маниле

Самый авторитетный критик Америки Винсент Кэнви писал в New York Times: "Цукерман кажется волшебником - "Жидкое небо" выглядит в несколько раз дороже, чем возможности сметы этой картины". Предполагал ли режиссер Слава Цукерман, наш бывший соотечественник, перебравшийся на Гудзон, снимая свой малобюджетный фильм, что его творение не только будет с огромным успехом идти в кинотеатрах многих стран мира, что фильм получит призы на пяти международных фестивалях, но и что он изменит лицо целого поколения и даст толчок культуре киберпанка ? В любом случае, это произошло. Все в этом фильме: психоделические эффекты, кислотный макияж и костюмы, а главное, настроение - сегодня как никогда актуально.

Наркотическое безумие Нью-Йорка начала восьмидесятых годов, культовый фильм поколения "новой волны" и киберпанка

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в России 15 апреля 1983
Премьера в мире 1 августа 1982
Возраст 18+
Режиссер
Слава Цукерман
В ролях
Энн Карлайл
Пола Шеппард
Боб Брэди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жидкое небо 2 постера
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