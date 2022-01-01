Двое под одним зонтом: Апрельская сказка, 1983

Это фильм о людях цирка, о праздничном и жизнерадостном, светлом цирковом искусстве. И еще о любви. 33-летний жонглер Даниил Шереметьев, или Дан, как зовут его друзья, личность незаурядная, талантливая. Но довольствуясь видимым благополучием, легкости бытия, большим успехом у женщин - он привычно плывет по жизни без особого труда, радостей и огорчений. Встреча с Ольгой, прекрасной молодой женщиной, назвавшейся волшебницей, изменила судьбу Дана. Он сумел по новому взглянуть на себя, осуществить самые смелые замыслы, воплотить в реальность явные тайные мечты, казавшиеся несбыточными. В общем, произошло чудо, и название этому чуду - Любовь.