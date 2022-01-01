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Двое под одним зонтом: Апрельская сказка Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
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Dvoe pod odnim zontom: Aprelskaya skazka

Двое под одним зонтом: Апрельская сказка, 1983

1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Это фильм о людях цирка, о праздничном и жизнерадостном, светлом цирковом искусстве. И еще о любви. 33-летний жонглер Даниил Шереметьев, или Дан, как зовут его друзья, личность незаурядная, талантливая. Но довольствуясь видимым благополучием, легкости бытия, большим успехом у женщин - он привычно плывет по жизни без особого труда, радостей и огорчений. Встреча с Ольгой, прекрасной молодой женщиной, назвавшейся волшебницей, изменила судьбу Дана. Он сумел по новому взглянуть на себя, осуществить самые смелые замыслы, воплотить в реальность явные тайные мечты, казавшиеся несбыточными. В общем, произошло чудо, и название этому чуду - Любовь.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 20 декабря 1983
Премьера в мире 20 декабря 1983
Возраст 6+
Режиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич
В ролях
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двое под одним зонтом: Апрельская сказка 1 постер
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Двое под одним зонтом: Апрельская сказка смотреть онлайн

Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
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