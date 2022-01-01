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Мы из джаза, 1983

1983 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

1926 год. Новое музыкальное направление - джаз - будоражит умы молодежи, но советское правительство не одобряет этого увлечения. Студент музыкального техникума Костя Иванов, тоже заразившийся страстью к джазу, оказывается перед выбором - продолжить учебу или исполнять любимую музыку. Герой выбирает второе и на свой страх и риск решает сколотить собственный бэнд. Вскоре судьба сводит его с друзьями-музыкантами Степаном и Жорой. Один из парней умеет играть на трубе, второй - на скрипке и барабанах. Первое выступление трио оборачивается провалом, после второго приятели оказывается в милиции, но даже там ухитряются познакомиться с саксофонистом Бавуриным. Вместе они отправляются покорять Москву.

  • Изначально фильм должен был носить название “Оркестр-переполох”.
  • Согласно первоначальному замыслу режиссера Карена Шахназарова и сценариста Александра Бородянского, прототипом главного героя должен был стать Леонид Утесов. Однако впоследствии они полностью отказались от идеи использовать в картине истории реальных джазменов.
  • Фильм стал одним из самых кассовых в 1983 году. В общей сложности его зрителями стали 17,5 миллионов человек.
  • Главную роль могли исполнить Дмитрий Харатьян, Евгений Дворжецкий, Сергей Маковецкий.

Из истории советской эстрадной музыки 20-х годов. Одессит Костя собирает джаз-бенд. Он убежден в том, что джаз - пролетарское искусство. Свободные музыканты Степан, Жора и бывший саксофонист Императорского двора Иван Бавурин не сразу проникаются новой музыкой...

СССР, 1983

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 6 июня 1983
Премьера в мире 6 июня 1983
Возраст 0+
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Николай Аверюшкин
Николай Аверюшкин
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы из джаза 1 постер
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