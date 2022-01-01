Мы из джаза, 1983

1926 год. Новое музыкальное направление - джаз - будоражит умы молодежи, но советское правительство не одобряет этого увлечения. Студент музыкального техникума Костя Иванов, тоже заразившийся страстью к джазу, оказывается перед выбором - продолжить учебу или исполнять любимую музыку. Герой выбирает второе и на свой страх и риск решает сколотить собственный бэнд. Вскоре судьба сводит его с друзьями-музыкантами Степаном и Жорой. Один из парней умеет играть на трубе, второй - на скрипке и барабанах. Первое выступление трио оборачивается провалом, после второго приятели оказывается в милиции, но даже там ухитряются познакомиться с саксофонистом Бавуриным. Вместе они отправляются покорять Москву.