Aurora Greenway Извините. Уже после десяти. Сделайте моей дочери укол обезболивающего, пожалуйста.

Nurse Миссис Гринвей, я как раз собиралась.

Aurora Greenway Хорошо, давайте.

Nurse Через несколько минут.

Aurora Greenway Ну, пожалуйста — уже после десяти. Уже после десяти. Не понимаю, почему ей нужно терпеть эту боль.

Nurse Мэм, это не мой пациент.

Aurora Greenway [все более истерично] Пора сделать ей укол! Вы понимаете? Сделайте что-нибудь! Ей нужно было просто продержаться до десяти! А уже больше десяти! Она — страдает, моя дочь страдает! Сделайте укол, вы меня слышите?

Nurse Вы будете себя вести...

Aurora Greenway [во весь голос] Сделайте моей дочери укол!

Nurse [уходит ставить укол Эмме]