Любая мать гораздо лучше, чем дочь, знает, что той нужно для счастья. Аврора Гринуэй очень любит свою дочь Эмму, но не всегда это показывает. После того, как Аврора овдовела, ей пришлось воспитывать ребенка самой. Прошли годы, девочка выросла, вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда. Теперь, когда Аврора осталась одна, ей и самой впору было бы подумать о своей личной жизни. Тем более, что на нее «положил глаз» видный сосед — бывший астронавт, а ныне — «заслуженный алкаш» Гарретт Бридлав.
|20 ноября 1983
|Россия
|12+
|19 января 1984
|Бразилия
|6 декабря 1983
|Великобритания
|2 апреля 1987
|Венгрия
|18
|5 апреля 1984
|Германия
|6 декабря 1983
|Ирландия
|14 февраля 1984
|Испания
|16 марта 1984
|Италия
|20 ноября 1983
|Казахстан
|12 апреля 1984
|Нидерланды
|1 марта 1986
|Польша
|12
|6 апреля 1984
|Португалия
|20 ноября 1983
|США
|20 ноября 1983
|Украина
|21 ноября 1983
|Франция
|20 ноября 1983
|Швеция
|15
|31 марта 1984
|Южная Корея
|18
|25 февраля 1984
|Япония
|G
Всё больше влюбляюсь в Ширли МакЛейн, какая она потрясающая!
Будем пересматривать наверняка.
10/10