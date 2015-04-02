Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Язык нежности
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Язык нежности

Язык нежности

Terms Of Endearment 18+
О фильме

Любая мать гораздо лучше, чем дочь, знает, что той нужно для счастья. Аврора Гринуэй очень любит свою дочь Эмму, но не всегда это показывает. После того, как Аврора овдовела, ей пришлось воспитывать ребенка самой. Прошли годы, девочка выросла, вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда. Теперь, когда Аврора осталась одна, ей и самой впору было бы подумать о своей личной жизни. Тем более, что на нее «положил глаз» видный сосед — бывший астронавт, а ныне — «заслуженный алкаш» Гарретт Бридлав.

Страна США
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 20 ноября 1983
Дата выхода
20 ноября 1983 Россия 12+
19 января 1984 Бразилия
6 декабря 1983 Великобритания
2 апреля 1987 Венгрия 18
5 апреля 1984 Германия
6 декабря 1983 Ирландия
14 февраля 1984 Испания
16 марта 1984 Италия
20 ноября 1983 Казахстан
12 апреля 1984 Нидерланды
1 марта 1986 Польша 12
6 апреля 1984 Португалия
20 ноября 1983 США
20 ноября 1983 Украина
21 ноября 1983 Франция
20 ноября 1983 Швеция 15
31 марта 1984 Южная Корея 18
25 февраля 1984 Япония G
MPAA PG
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $108 423 749
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Terms of Endearment, La fuerza del cariño, Zeit der Zärtlichkeit, Laços de Ternura, Ömhetsbevis, Tendres passions, Язык нежности, Ai to Tsuioku no Hibi, Becéző szavak, Cas neznosti, Cena za neznost, Cena za nežnosť, Cena za něžnost, Czułe słówka, Een gevoel van tederheid, Hellyyden ehdoilla, La força de la tendresa, Lối Sống Sai Lầm, Sevgi Sözcükleri, Sharayet-e mehrvarzi, Sheseis storgis, Švelnumo kalba, Tid for ømhet, Tid til kærtegn, Voglia di tenerezza, Vorbe de alint, Vrijeme nježnosti, Σχέσεις στοργής, Време нежности, Думи на нежност, Мова ніжності, टर्म्स ऑफ़ एंडियरमंट, 愛と追憶の日々, 母女情深, 親密關係
Режиссер
Джеймс Л Брукс
Джеймс Л Брукс
В ролях
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Джек Николсон
Джек Николсон
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Язык нежности
Теленовости 7.2
Теленовости (1987)
Ревность 6.1
Ревность (1986)
Открытки с края бездны 6.8
Открытки с края бездны (1990)
Вечерняя звезда 5.9
Вечерняя звезда (1996)
О Шмидте 7.1
О Шмидте (2002)
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци (1985)
Влюбленный Шекспир 7.2
Влюбленный Шекспир (1998)
Английский пациент 7.7
Английский пациент (1996)
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи (1989)
Последний император 7.2
Последний император (1987)
Из Африки 7.4
Из Африки (1985)
Силквуд 7.1
Силквуд (1983)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели вместе с мамой, обревелись обе, настоящее дамское кино. Кинище.

Всё больше влюбляюсь в Ширли МакЛейн, какая она потрясающая!

Будем пересматривать наверняка.

10/10
Цитаты
Aurora Greenway Извините. Уже после десяти. Сделайте моей дочери укол обезболивающего, пожалуйста.
Nurse Миссис Гринвей, я как раз собиралась.
Aurora Greenway Хорошо, давайте.
Nurse Через несколько минут.
Aurora Greenway Ну, пожалуйста — уже после десяти. Уже после десяти. Не понимаю, почему ей нужно терпеть эту боль.
Nurse Мэм, это не мой пациент.
Aurora Greenway [все более истерично] Пора сделать ей укол! Вы понимаете? Сделайте что-нибудь! Ей нужно было просто продержаться до десяти! А уже больше десяти! Она — страдает, моя дочь страдает! Сделайте укол, вы меня слышите?
Nurse Вы будете себя вести...
Aurora Greenway [во весь голос] Сделайте моей дочери укол!
Nurse [уходит ставить укол Эмме]
Aurora Greenway Большое спасибо. Спасибо.
Новости о фильме
Мерил Стрип и другие актеры с самым большим количеством «Оскаров» в истории
Мерил Стрип и другие актеры с самым большим количеством «Оскаров» в истории Наверное, в ближайшие несколько десятилетий уже никто не сумеет обойти Мерил Стрип – абсолютную рекордсменку по количеству номинаций на «Оскар»: полученная Мерил за роль в
Написать
12 февраля 2018 00:53
Кадры из фильма
