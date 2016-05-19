Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Военные игры
Постер фильма Военные игры
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Военные игры

Военные игры

WarGames 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Хакеру `повезло`: он вошел в компьютерную сеть Пентагона и стал играть в `войну`. Операторы военного ведомства, а вслед за ними и командование решили, что русские начинают Третью мировую войну, и стали готовить ответный удар. Осознав, ЧТО он натворил, юноша хочет прекратить игру, однако сделать это оказывается далеко не просто…

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 19 мая 1983
Дата выхода
19 мая 1983 Россия 16+
18 августа 1983 Австралия
7 июля 1983 Аргентина
9 января 1984 Бразилия
18 августа 1983 Великобритания
5 января 1989 Венгрия
6 октября 1983 Германия
22 декабря 1983 Гонконг
7 октября 1983 Дания
21 октября 1983 Ирландия PG
5 сентября 1983 Испания
28 октября 1983 Италия
19 мая 1983 Казахстан
5 апреля 1984 Колумбия
15 декабря 1983 Мексика
3 июня 1983 Нидерланды
13 октября 1983 Норвегия 12
8 марта 1984 Перу
1 марта 1984 Португалия M/12
3 июня 1983 США
19 мая 1983 Украина
4 ноября 1983 Финляндия
14 декабря 1983 Франция
9 декабря 1983 Швеция
24 декабря 1983 Япония
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $79 567 667
Производство United Artists, Sherwood Productions
Другие названия
WarGames, Juegos de guerra, Военные игры, Jogos de Guerra, Ratne igre, War Games, Gry wojenne, Háborús játékok, Jeux de guerre, Jocs de guerra, Karo žaidimai, Müharibə oyunları, Paihnidia polemou, Savaş Oyunları, Simulări de război, Sotaleikit, The Genius, Urush o'yinlari, Válečné hry, Wargames - Giochi di guerra, WarGames - Kriegsspiele, WarGames: Cuộc Chiến Trò Chơi, WarGames: Kriegsspiele, Παιχνίδια πολέμου, Военни игри, Ігри у війну, Соғыс ойындары, ウォー・ゲーム, 戰爭遊戲
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Джон Вуд
Джон Вуд
Элли Шиди
Барри Корбин
Уанин Клей
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Военные игры
Голубой гром 6.4
Голубой гром (1983)
Военные игры 4.6
Военные игры (2011)
Хакеры 6.8
Хакеры (1995)
Тихушники 7.1
Тихушники (1992)
Рыбка по имени Ванда 7.5
Рыбка по имени Ванда (1988)
Внутреннее пространство 7.0
Внутреннее пространство (1987)
Крокодил Данди 6.4
Крокодил Данди (1986)
Враг мой 6.9
Враг мой (1985)
Ох уж эта наука! 7.3
Ох уж эта наука! (1985)
Кокон 6.7
Кокон (1985)
Жемчужина Нила 6.1
Жемчужина Нила (1985)
Настоящие гении 6.9
Настоящие гении (1985)
Фильм находится в подборках
Фильмы про новые технологии: список лучших Фильмы про новые технологии: список лучших

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
10 фантастических фильмов, предсказавших будущее
10 фантастических фильмов, предсказавших будущее Какими бы смешными сейчас не казались научно-фантастические фильмы прошлого, стоит отдать им должное – в некоторых фильмах современные реалии предсказали на удивление точно. Киноафиша.info
Написать
19 мая 2016 15:08
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше