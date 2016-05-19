Хакеру `повезло`: он вошел в компьютерную сеть Пентагона и стал играть в `войну`. Операторы военного ведомства, а вслед за ними и командование решили, что русские начинают Третью мировую войну, и стали готовить ответный удар. Осознав, ЧТО он натворил, юноша хочет прекратить игру, однако сделать это оказывается далеко не просто…
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