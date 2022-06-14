Бойцовая рыбка, 1983

Два брата, одержимы желанием вырваться из окружающей их среды, за пределы уготованного им безрадостного существования. Одному из них предстоит умереть, другому - оказаться на пороге совершенно новой жизни...

Только Коппола мог (а главное, захотел) снять подобную экранизацию романа Хинтона о подростке, слепо обожествляющем своего старшего брата. Жёсткая, насыщенная эмоциями картина вдохновлена тинэйджерской культурой пятидесятых и такими фильмами, как "Бунтарь без причины" Николаса Рэя. Сцены драк между враждующими уличными бандами поставлены с тончайшей хореографией. Мэтт Диллан, Микки Рурк, Николас Кейдж и другие будущие суперзвезды составили отличную актерскую команду. Картина получила главный приз на фестивале в Сан-Себастьяне

1983 г.