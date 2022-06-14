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Бойцовая рыбка Бойцовая рыбка
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Rumble Fish

Бойцовая рыбка, 1983

1983 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Два брата, одержимы желанием вырваться из окружающей их среды, за пределы уготованного им безрадостного существования. Одному из них предстоит умереть, другому - оказаться на пороге совершенно новой жизни...

Только Коппола мог (а главное, захотел) снять подобную экранизацию романа Хинтона о подростке, слепо обожествляющем своего старшего брата. Жёсткая, насыщенная эмоциями картина вдохновлена тинэйджерской культурой пятидесятых и такими фильмами, как "Бунтарь без причины" Николаса Рэя. Сцены драк между враждующими уличными бандами поставлены с тончайшей хореографией. Мэтт Диллан, Микки Рурк, Николас Кейдж и другие будущие суперзвезды составили отличную актерскую команду. Картина получила главный приз на фестивале в Сан-Себастьяне

1983 г.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в России 7 октября 1983
Премьера в мире 7 октября 1983
Возраст 16+
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Микки Рурк
Микки Рурк
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Николас Кэйдж
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
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Постер фильма Бойцовая рыбка 2 постера
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Бойцовая рыбка
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Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата» Киноафиша подготовила для вас список из 15 сильных криминальных драм как отечественного, так и зарубежного производства о мафиозных разборках, честных бандитах и поисках справедливости.
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14 июня 2022 19:50
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