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Без особого риска
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Без особого риска, 1983

1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Сотрудники одного из отделов МВД, старший инспектор уголовного розыска капитан Юрий Грановский, инспектор старший лейтенант Левон Аветисов и инспектор лейтенант Виктор Петров, готовятся к операции по задержанию опасного вооруженного преступника, которая пройдет в Крыму. Операция должна пройти без риска для отдыхающих.

А тем временем дома у каждого накопилось много проблем. Родственники считают, что милиционеры совсем не думают о семье. Друзья преследуют преступника и параллельно пытаются наладить свою личную жизнь.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 1 января 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Возраст 16+
Режиссер
Самвел Гаспаров
Самвел Гаспаров
В ролях
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Александр Галибин
Александр Галибин
Ашот Меликджанян
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Борис Химичев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Без особого риска 1 постер
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