Без особого риска, 1983

Сотрудники одного из отделов МВД, старший инспектор уголовного розыска капитан Юрий Грановский, инспектор старший лейтенант Левон Аветисов и инспектор лейтенант Виктор Петров, готовятся к операции по задержанию опасного вооруженного преступника, которая пройдет в Крыму. Операция должна пройти без риска для отдыхающих.



А тем временем дома у каждого накопилось много проблем. Родственники считают, что милиционеры совсем не думают о семье. Друзья преследуют преступника и параллельно пытаются наладить свою личную жизнь.