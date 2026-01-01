Leonard Zelig Мне 12 лет. Я забегаю в синагогу. Спрашиваю у раввина, в чём смысл жизни. Он рассказывает мне о смысле жизни... Но говорит на иврите. Я не понимаю иврит. Потом он хочет взять с меня шестьсот долларов за уроки иврита.