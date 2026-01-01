Фильм - это своего рода притча о человеке-хамелеоне по имени Леонард Зелиг, который менял свою внешность и поведение, виртуозно подлаживаясь под тех людей, с кем должен был общаться в каждый конкретный момент своей жизни. Великолепно задуманный и снятый фильм-розыгрыш, гораздо более глубокий по философскому посланию, чем может показаться по первому впечатлению.
|15 июля 1983
|Россия
|6+
|28 сентября 1983
|Австралия
|24 августа 1983
|Аргентина
|24 августа 1983
|Бразилия
|6 октября 1983
|Великобритания
|PG
|30 сентября 1983
|Германия
|12
|31 августа 1983
|Италия
|15 июля 1983
|Казахстан
|8 декабря 1983
|Нидерланды
|15 июля 1983
|США
|15 июля 1983
|Украина
|13 сентября 1983
|Франция