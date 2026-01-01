Постер фильма Зелиг
Зелиг
Зелиг

, 1983
Zelig
США / комедия / 18+
О фильме

Фильм - это своего рода притча о человеке-хамелеоне по имени Леонард Зелиг, который менял свою внешность и поведение, виртуозно подлаживаясь под тех людей, с кем должен был общаться в каждый конкретный момент своей жизни. Великолепно задуманный и снятый фильм-розыгрыш, гораздо более глубокий по философскому посланию, чем может показаться по первому впечатлению.

В ролях

Вуди Аллен
Вуди Аллен
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Гэрретт Браун
Стефани Фэрроу
Сол Ломита
Уилл Холт
Режиссер Вуди Аллен
Сценарист Вуди Аллен
Композитор Дик Хаймен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 15 июля 1983
Дата выхода
15 июля 1983 Россия 6+
28 сентября 1983 Австралия
24 августа 1983 Аргентина
24 августа 1983 Бразилия
6 октября 1983 Великобритания PG
30 сентября 1983 Германия 12
31 августа 1983 Италия
15 июля 1983 Казахстан
8 декабря 1983 Нидерланды
15 июля 1983 США
15 июля 1983 Украина
13 сентября 1983 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $11 798 616
Производство Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, Orion Pictures
Другие названия
Zelig, Зелиг, Identity Crisis and Its Relationship to Personality Disorder, The Cat's Pyjamas, The Chameleon Man, The Changing Man, Zeligas, Зеліґ, カメレオンマン, 變色龍

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Leonard Zelig Мне 12 лет. Я забегаю в синагогу. Спрашиваю у раввина, в чём смысл жизни. Он рассказывает мне о смысле жизни... Но говорит на иврите. Я не понимаю иврит. Потом он хочет взять с меня шестьсот долларов за уроки иврита.

Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
