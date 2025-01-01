Жил-был на свете мальчик, который постоянно лгал окружающим и при этом прибавлял к своему вранью: «Чесслово!» Однажды он тайком сбежал из дома и во время прогулки по городу познакомился со странно одетым человеком. Тот отвез героя в замок, которым правил Король Последний и где процветала ложь. На мальчика надели шутовской колпак, и он стал одним из целого полчища таких же врунишек. Вскоре герою надоело в Замке Лгунов, он осознал свои ошибки и решил исправиться. Но как ему выбраться из заколдованного замка?