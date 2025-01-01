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Замок лгунов

Zamok lgunov 18+
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О фильме

Жил-был на свете мальчик, который постоянно лгал окружающим и при этом прибавлял к своему вранью: «Чесслово!» Однажды он тайком сбежал из дома и во время прогулки по городу познакомился со странно одетым человеком. Тот отвез героя в замок, которым правил Король Последний и где процветала ложь. На мальчика надели шутовской колпак, и он стал одним из целого полчища таких же врунишек. Вскоре герою надоело в Замке Лгунов, он осознал свои ошибки и решил исправиться. Но как ему выбраться из заколдованного замка?

  • Основой для сценария мультфильма послужила одноименная сказка, написанная литовской писательницей Витауте Жилинскайте. 
  • Режиссер «Замка лгунов» Геннадий Сокольский создал немало прекрасных мультфильмов. Среди них – «Винни-Пух и день забот» (1972), «Мышонок Пик» (1978), «Охотник до сказок» (1984). 
  • Всех героев мультфильма озвучил один и тот же актер – Народный артист РФ Евгений Стеблов. 
  • Музыка, которая звучит в «Замке лгунов», принадлежит вокально-инструментальным ансамблям «Апельсин» и «Кукерпиллид». При этом две мелодии «Апельсина» в дальнейшем были использованы в мультфильме Юрия Бутырина «Нехочуха» (1986). 
  • В 2013 году в издательстве «Яблоко» вышла одноименная книжка с иллюстрациями из мультфильма.

Это история о мальчике, который частенько врал. С помощью лжи он пытался увильнуть от обязанностей, избежать неодобрения, постоянно используя придуманные отговорки. Но произошедшие события убедили главного героя в том, что так лучше не делать.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Дата выхода
1 января 1983 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zamok lgunov, The Castle of the Liars, Замок лгунов
Режиссер
Геннадий Сокольский
В ролях
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Замок лгунов

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