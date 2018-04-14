«Голубой гром» — это чудо-вертолет, оснащенный супертехникой. Он разработан для того, чтобы надежно оградить Лос-Анджелес от террористов. Но пилот Мёрфи узнает нечто такое, что ему знать вовсе не следовало. И вот уже вертолётчику самому приходится защищаться, и единственный путь к спасению — разоблачить высокопоставленных заговорщиков и их наймитов.