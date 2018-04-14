Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Голубой гром
Постер фильма Голубой гром
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Голубой гром

Голубой гром

Blue Thunder 18+
О фильме

«Голубой гром» — это чудо-вертолет, оснащенный супертехникой. Он разработан для того, чтобы надежно оградить Лос-Анджелес от террористов. Но пилот Мёрфи узнает нечто такое, что ему знать вовсе не следовало. И вот уже вертолётчику самому приходится защищаться, и единственный путь к спасению — разоблачить высокопоставленных заговорщиков и их наймитов.

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1983
Премьера онлайн 14 апреля 2018
Премьера в мире 5 февраля 1983
Дата выхода
5 февраля 1983 Россия 16+
17 августа 1984 Австралия
13 мая 1983 Бразилия
25 августа 1983 Великобритания
9 января 1986 Венгрия
5 февраля 1983 Германия
30 сентября 1983 Греция
23 сентября 1983 Дания
9 сентября 1993 Ирландия
8 сентября 1983 Испания
5 февраля 1983 Казахстан
21 октября 1983 Мексика
14 июля 1983 Нидерланды
1 октября 1984 Польша
30 сентября 1983 Португалия
13 мая 1983 США
5 февраля 1983 Украина
23 сентября 1983 Финляндия
17 августа 1983 Франция
26 августа 1983 Швеция
8 сентября 1984 Южная Корея 19
1 октября 1983 Япония
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $42 313 354
Производство Columbia Pictures, Rastar Pictures
Другие названия
Blue Thunder, Relámpago azul, Das fliegende Auge, Tonnerre de feu, Donder van brand, Lietajúce oko, Plavi grom, Błękitny grom, Blue Thunder the Movie, El tro blau, El trueno azul, Goluboy grom, Kék villám, Mavi yıldırım, Operação Thor, Sininen salama, Tia Chớp Xanh, Trovão Azul, Tunetul Albastru, Tuono blu, Žydrasis griaustinis, Ο γαλάζιος κεραυνός, Блакитний грім, Голубой гром, Синя гръмотевица, ब्लू थंडर, ブルーサンダー, 藍色霹靂號, 藍霹靂
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Рой Шайдер
Рой Шайдер
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн
Пл Роублинг
Кэнди Кларк
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[Айслэн и Брэддок обсуждают Мёрфи]
Icelan Он проверяет свою вменяемость по часам!
Jack Braddock А ты чем проверяешь? Щупом? В моём отделе нет параноидальных шизофреников.
