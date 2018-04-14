Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
«Голубой гром» — это чудо-вертолет, оснащенный супертехникой. Он разработан для того, чтобы надежно оградить Лос-Анджелес от террористов. Но пилот Мёрфи узнает нечто такое, что ему знать вовсе не следовало. И вот уже вертолётчику самому приходится защищаться, и единственный путь к спасению — разоблачить высокопоставленных заговорщиков и их наймитов.
|5 февраля 1983
|Россия
|16+
|17 августа 1984
|Австралия
|13 мая 1983
|Бразилия
|25 августа 1983
|Великобритания
|9 января 1986
|Венгрия
|5 февраля 1983
|Германия
|30 сентября 1983
|Греция
|23 сентября 1983
|Дания
|9 сентября 1993
|Ирландия
|8 сентября 1983
|Испания
|5 февраля 1983
|Казахстан
|21 октября 1983
|Мексика
|14 июля 1983
|Нидерланды
|1 октября 1984
|Польша
|30 сентября 1983
|Португалия
|13 мая 1983
|США
|5 февраля 1983
|Украина
|23 сентября 1983
|Финляндия
|17 августа 1983
|Франция
|26 августа 1983
|Швеция
|8 сентября 1984
|Южная Корея
|19
|1 октября 1983
|Япония