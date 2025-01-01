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Постер фильма Кое-что из губернской жизни
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Кое-что из губернской жизни

Gde-to v gubernskom sadu (Koe-chto iz gubernskoy zhizni) 18+
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О фильме

Экранизации классических произведений русской литературы – самая благодатная почва для режиссеров любого поколения, особенно, если сюжет романа или повести широко известен и любим читателями. Однако режиссер Борис Галантер в далеком 1983 году пошел другим путем, и в основу своей музыкальной комедии положил не самые знаменитые произведения классика мировой литературы Антона Павловича Чехова. В сценарий водевиля вошли такие пьесы как «Предложение» и «Свадьба», а также рассказы «Ниночка» и «Юбилей». Все они образуют новую, смешную и ироничную собственную историю. Действие картины разворачивается на губернском балу, где присутствуют представители высшего общества, которые в перерывах между веселыми песнями и танцами, обсуждают вопросы мировой политики, и, конечно же, сплетни. Любимые всеми актеры Лия Ахеджакова, Юрий Богатырев, Андрей Миронов и Татьяна Догилева играют в ленте сразу по несколько ролей. 

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 6 июня 1983
Дата выхода
6 июня 1983 Россия
11 ноября 1983 США
Производство Ekran
Другие названия
Gde-to v gubernskom sadu (Koe-chto iz gubernskoy zhizni), Somewhere in Provincial Garden, Кое-что из губернской жизни
Режиссер
Борис Галантер
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Александр Калягин
Александр Калягин
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Лев Дуров
Лев Дуров
Олег Табаков
Олег Табаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
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6.4 IMDb
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