Экранизации классических произведений русской литературы – самая благодатная почва для режиссеров любого поколения, особенно, если сюжет романа или повести широко известен и любим читателями. Однако режиссер Борис Галантер в далеком 1983 году пошел другим путем, и в основу своей музыкальной комедии положил не самые знаменитые произведения классика мировой литературы Антона Павловича Чехова. В сценарий водевиля вошли такие пьесы как «Предложение» и «Свадьба», а также рассказы «Ниночка» и «Юбилей». Все они образуют новую, смешную и ироничную собственную историю. Действие картины разворачивается на губернском балу, где присутствуют представители высшего общества, которые в перерывах между веселыми песнями и танцами, обсуждают вопросы мировой политики, и, конечно же, сплетни. Любимые всеми актеры Лия Ахеджакова, Юрий Богатырев, Андрей Миронов и Татьяна Догилева играют в ленте сразу по несколько ролей.