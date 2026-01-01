Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Постер фильма Смерть на взлете
1 постер Смотреть онлайн
Киноафиша Фильмы Смерть на взлете

Смерть на взлете

Smert na vzlyote 18+
Напомним о выходе в прокат
Смотреть онлайн

О фильме

Советский учёный Игорь Александрович Крымов работает в секретном институте и занимается исследованиями, направленными на создание экспериментальных видов бронированной стали. И тут в жизни Крымова появляется девушка Нора, представившаяся ему этнографом из Прибалтики, которая на самом деле является агентом Джильберт, работающей на западные спецслужбы.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1983
Премьера в мире 14 февраля 1983
Дата выхода
14 февраля 1983 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Smert na vzlyote, Halál a felszálló ágban, Śmierć na starcie, Surm lendutõusul, Смерть на взлете
Режиссер
Хасан Бакаев
В ролях
Юрий Демич
Нелли Пшенная
Константин Желдин
Константин Желдин
Виктор Фокин
Сергей Яковлев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Смерть на взлете - смотреть в онлайн-кинотеатре

Смотреть
бесплатно

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше