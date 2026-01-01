Советский учёный Игорь Александрович Крымов работает в секретном институте и занимается исследованиями, направленными на создание экспериментальных видов бронированной стали. И тут в жизни Крымова появляется девушка Нора, представившаяся ему этнографом из Прибалтики, которая на самом деле является агентом Джильберт, работающей на западные спецслужбы.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска1983
Премьера в мире14 февраля 1983
Дата выхода
14 февраля 1983
Россия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Smert na vzlyote, Halál a felszálló ágban, Śmierć na starcie, Surm lendutõusul, Смерть на взлете